Un modello di welfare e istruzione inclusivo, capace di non fermarsi alla sola dimensione politico-legislativa, ma di tradursi in un impegno diffuso e partecipato. È questo il messaggio lanciato oggi dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenuto al Forum della sostenibilità sociale che si è svolto al Belvedere Berlusconi di Palazzo Lombardia. All’evento hanno preso parte tra gli altri il ministro per le disabilità Alessandra Locatelli che ha fatto pervenire un video messaggio ed Emanuele Monti, presidente della IX Commissione permanente ‘Sostenibilità sociale, casa e famiglia’ del Consiglio regionale della Lombardia.

La seconda edizione del Forum sostenibilità sociale a Palazzo Lombardia

L’evento, giunto alla sua seconda edizione, ha rappresentato il momento conclusivo di un intenso percorso annuale di ascolto, dialogo e approfondimento promosso dalla Fondazione della Sostenibilità Sociale, guidata da Adele Patrini.

Centralità di Regione Lombardia

Nel suo discorso, il presidente della Lombardia ha espresso forte apprezzamento per il percorso intrapreso, evidenziando la crescente partecipazione e la necessità di un’azione sinergica che parta dal territorio.

“Per realizzare questa nuova impostazione – ha detto Fontana – che non si deve accontentare delle sole misure politiche e legislative, ma che ha bisogno di un coinvolgimento, un diretto coinvolgimento, abbiamo bisogno di estendere il più possibile l’azione. Innanzitutto utilizzando le reti del volontariato e anche della scuola, perché è da lì che si dovrebbero iniziare ad acquisire questi valori e questi principi. È il secondo anno in cui ci si trova per fare queste riflessioni e mi sembra che la partecipazione e la volontà di perseguire questa strada siano sempre maggiori”.

Il presidente Fontana ha concluso ribandendo la piena centralità e il sostegno dell’istituzione regionale alle reti del terzo settore e ai modelli educativi stabili, elementi indispensabili per garantire una crescita sociale equa e coesa all’interno del contesto lombardo e nazionale.

Numerose politiche regionali a supporto di famiglie, anziani e persone con disabilità

“Regione Lombardia – ha evidenziato Monti – è l’unica Regione d’Italia ad aver creduto concretamente sulla sostenibilità sociale, uno dei tre pilastri dell’Agenda 2030 dell’ONU. Dal nostro Manifesto sono partite numerose politiche regionali a supporto di famiglie, anziani e persone con disabilità. Oggi abbiamo presentato la somma di questi interventi con il presidente Fontana e lanciamo anche azioni pratiche che svilupperemo sul territorio con comuni e imprese, oltre che a livello internazionale: lo scorso aprile, infatti, siamo stati in Giappone con la Fondazione per condividere strategie sulla longevità e la vita attiva, unendo due realtà lontane ma vicine nelle esigenze”.

Gli obiettivi del Forum e le sfide del welfare del futuro

I lavori odierni si sono concentrati sulle grandi trasformazioni che stanno ridisegnando l’architettura dei sistemi di welfare, salute e inclusione. Nel corso dell’anno, una serie di workshop tematici ha affrontato nodi cruciali del panorama contemporaneo: innovazione e intelligenza artificiale, il ruolo delle nuove tecnologie nei percorsi di cura, assistenza e presa in carico dei pazienti. E ancora la promozione di stili di vita sani lungo tutto l’arco dell’esistenza, con un’attenzione mirata e prioritaria alle nuove generazioni, invecchiamento e fragilità e lo sviluppo di strategie per rispondere all’evoluzione demografica e all’aumento delle vulnerabilità sociali.

Presentato il ‘Manifesto della Sostenibilità Sociale’

Nel corso dell’appuntamento è stato presentato il ‘Manifesto della Sostenibilità Sociale’, un documento programmatico che sintetizza le proposte operative e le direttrici di sviluppo per promuovere modelli di salute e welfare maggiormente orientati ai reali bisogni della persona.