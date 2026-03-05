Beduschi: sequestro vino falso dimostra che controlli funzionano

I controlli sul falso hanno consentito di infliggere un duro colpo alle contraffazioni alimentari tutelando, così, le vere produzioni Dop e Igp di vino. È il commento dell’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste della Lombardia, Alessandro Beduschi, sugli esiti dell’operazione ‘vinum mentitum’, che ha portato al sequestro di 2,5 milioni di litri di vino, falsamente certificato Dop e Igp, in diverse zone d’Italia.

Controlli su vino falso funzionano

“È la conferma – dice Beduschi – che rafforzare il sistema dei controlli è la risposta più efficace contro frodi, sofisticazioni e concorrenza sleale. Esattamente la direzione su cui stiamo lavorando anche come Regione Lombardia. Nei giorni scorsi abbiamo infatti riunito le Forze dell’ordine e tutti gli enti coinvolti nelle attività ispettive e di vigilanza per rafforzare il coordinamento e rendere ancora più efficace un sistema che in Italia è già tra i più rigorosi al mondo”.

Cabina di regia nazionale

Secondo l’assessore, il lavoro avviato a livello nazionale con la cabina di regia sui controlli rappresenta uno strumento fondamentale per rendere il sistema più solido e coordinato.

“Ringrazio il ministro Lollobrigida – afferma l’assessore lombardo – per aver promosso questo percorso, che ha dato l’ennesima prova di efficacia. La sinergia tra istituzioni e organismi di controllo è l’unico vero baluardo per rendere meno permeabili i nostri confini alle irregolarità e per dissuadere chi pensa di poter aggirare le regole”.

Lombardia in prima linea nella lotta alle contraffazioni

“La Lombardia – conclude Beduschi – è in prima linea in questo lavoro. Difendere l’autenticità delle nostre produzioni significa tutelare gli agricoltori e proteggere i consumatori, ma anche rafforzare la credibilità del Made in Italy nei mercati internazionali“.