Vino. Beduschi: 3,7 milioni a 139 cantine e renderle più moderne

Misura 'Investimenti' OCM Vino per campagna 2025-2026 premia progetti per impianti, ricettività e vendita diretta

Regione Lombardia rafforza il sostegno al suo comparto vitivinicolo con 3,7 milioni di euro di contributi destinati a 139 aziende del territorio, grazie alla misura ‘Investimenti OCM Vino’ per la campagna 2025-2026. Lo comunica l’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi. La misura ‘da il via’ a oltre 9,3 milioni di investimenti.

Lombardia, gli obiettivi della misura ‘Investimenti OCM Vino’ campagna 2025-2026

“Questa iniziativa – commenta Beduschi – è pensata per accompagnare le imprese non solo nella modernizzazione delle cantine, ma anche nello sviluppo della vendita diretta e nella ricettività, sempre più centrali per la competitività del settore”. “Le risorse – prosegue l’assessore – permetteranno alle aziende beneficiarie di investire in strutture produttive più efficienti, in spazi dedicati all’accoglienza e alla degustazione e in strumenti utili a rafforzare il rapporto diretto con il consumatore, valorizzando l’identità dei vini lombardi e dei territori in cui nascono”.

Il bando finanzia interventi che spaziano dalla realizzazione e riqualificazione di fabbricati produttivi agli spazi dedicati alla commercializzazione e alle sale degustazione, fino all’acquisto di impianti, macchinari e attrezzature innovative per la lavorazione, l’affinamento e l’imbottigliamento del vino. Sono inoltre sostenuti l’allestimento di punti vendita aziendali, il potenziamento degli uffici e lo sviluppo dell’e-commerce, strumenti fondamentali per intercettare nuovi mercati e valorizzare le produzioni di qualità. Il contributo regionale copre fino al 40% della spesa ammissibile per micro, piccole e medie imprese, favorendo investimenti orientati all’innovazione, all’efficienza energetica e alla crescita complessiva delle aziende vitivinicole lombarde. Per le imprese classificabili come intermedie (con meno di 750 dipendenti e con fatturato annuo inferiore a 200 milioni di euro) il contributo è del 20%.

“Sostenere questi investimenti – conclude l’assessore Beduschi – significa dare forza alle imprese e, allo stesso tempo, qualificare l’offerta dei nostri territori. Cantine più attrezzate e aperte al pubblico rendono il vino lombardo ancora più riconoscibile e competitivo”.

Il riparto della misura ‘Investimenti OCM Vino’ della Lombardia per la campagna 2025-2026

Di seguito il dettaglio per province del numero delle domande ammesse e dei contributi complessivaamente concessi a ogni provincia.

  • Bergamo, 14, 151.530 euro;
  • Brescia, 78, 2.578.000 euro;
  • Como, 1, 6.515 euro;
  • Lecco, 1, 18.950 euro;
  • Mantova, 4, 142.337 euro;
  • Milano, 3, 27.200 euro;
  • Monza e Brianza, 1, 30.244 euro;
  • Pavia, 18, 515.300 euro;
  • Sondrio, 19, 234.986 euro;
    TOTALI, 139, 3.700.000 euro.
