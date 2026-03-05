LNews-TURISMO IN VALLE CAMONICA E LAGO D’ISEO: OLTRE 1,1 MILIONI DI PRESENZE NELL’AREA SEBINA E QUASI 930 MILA IN VALLE

L’ASSSESSORE MASSARI HA VISITATO TERRITORI, IMPRESE E OPERATORI DEL BRESCIANO

(LNews – Milano, 05 mar) Due giorni di confronto tra istituzioni, sistema formativo e operatori del territorio hanno caratterizzato la visita istituzionale dell’assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda Debora Massari in Valle Camonica e nell’area del Lago d’Iseo. Focus degli incontri sviluppo del turismo montano, formazione professionale e le prospettive di crescita del comparto.

La visita ha toccato anche il Cfp (Centro formazione professionale) Zanardelli di Ponte di Legno, presidio formativo strategico per la Valle Camonica e punto di riferimento per la preparazione professionale nei settori dell’ospitalità e dei servizi legati alla montagna. Accolta dal direttore generale Federico Fontana, l’assessore ha incontrato gli studenti, visitato i laboratori e la palestra dell’istituto, soffermandosi sul progetto di sviluppo strutturale del centro che prevede la realizzazione di una nuova cucina polivalente di livello master, investimento pensato per rafforzare la qualità dell’offerta formativa e rispondere in modo sempre più efficace alle esigenze del comparto turistico locale.

La visita è proseguita con un momento di confronto con istituzioni e rappresentanti del territorio. Ad aprire il dibattito è stato Massimo Maffessoli, consigliere del Cda dello Zanardelli. Sono intervenuti, tra gli altri, direttore generale di Assocamuna Diego Zarneri, il sindaco di Ponte di Legno Ivan Faustinelli, il presidente della Comunità montana Valle Camonica Corrado Tomasi, la direttrice dell’Università della Montagna di Edolo Anna Giorgi, e il direttore generale di Asst Vallecamonica Corrado Scolari.

I dati turistici confermano la crescita e la diversificazione dell’offerta territoriale. L’area del Lago d’Iseo ha superato 1.115.995 presenze, con una forte vocazione internazionale: il 66,17% dei visitatori è straniero, con prevalenza di turisti tedeschi (38%) e dei Paesi Bassi (22%). L’offerta ricettiva conta 700 strutture, caratterizzate da una netta prevalenza dell’extra-alberghiero (94,5%).

Anche la Comunità Montana del Sebino registra 757.223 presenze con oltre il 70% di turisti stranieri e 666 strutture ricettive, anch’esse prevalentemente extra-alberghiere.

La Valle Camonica raggiunge così 930.043 presenze, con una forte componente nazionale. Gli italiani rappresentano infatti il 64,25% dei flussi. Il territorio dispone di 1.370 strutture ricettive, segno di un’offerta ampia e diffusa.

Tra le principali destinazioni locali, Darfo Boario Terme registra 124.547 presenze, con prevalenza di turismo italiano (72,47%); Borno conta 45.220 presenze, quasi totalmente nazionali (96,16%); mentre Ponte di Legno supera le 383.000 presenze, con un equilibrio tra italiani (52,71%) e stranieri (47,29%), provenienti soprattutto da Regno Unito (36%), Polonia (18%) e Repubblica Ceca (18%).

Nel complesso emerge una trasformazione strutturale dell’offerta turistica, con una forte crescita delle strutture extra-alberghiere e una progressiva internazionalizzazione delle destinazioni lacustri, mentre la Valle Camonica mantiene una forte presenza di turismo domestico ma con margini di crescita sul piano internazionale.

L’assessore Debora Massari ha evidenziato come sia fondamentale affrontare con realismo le criticità legate alla stagionalità, ai servizi e alla competitività delle destinazioni montane, ma soprattutto lavorare insieme sulle soluzioni.

“Dobbiamo trasformare le difficoltà in opportunità – ha sottolineato – mettendo al centro formazione, qualità dell’offerta e una efficace strategia di promozione”.

Regione Lombardia attiverà anche un tavolo di confronto dedicato agli operatori della Valle Camonica, per approfondire esigenze, proposte e progettualità, con l’obiettivo di costruire un percorso strutturato che rafforzi il turismo del comprensorio in coerenza con le linee del Piano Turismo 2026–2028. (LNews)

red