“Congratulazioni a Massimiliano Giansanti per la riconferma all’unanimità alla presidenza del Copa. A lui e a tutta la sua squadra i migliori auguri di buon lavoro. Sicuramente la sua esperienza rappresenta una garanzia per gli agricoltori europei e restituisce all’Italia la posizione che merita all’interno del sistema di rappresentanza agricolo”. Così l’assessore di Regione Lombardia all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi, in merito alla rielezione, per il biennio 2026-2028, del presidente Massimiliano Giansanti alla guida del Copa, l’organizzazione che rappresenta gli agricoltori europei.

Giansanti da riconferma Copa alla Lombardia

“Aspetto al più presto Giansanti in Lombardia – ha concluso Beduschi – per condividere una visione sul futuro dell’agricoltura e individuare insieme le migliori risposte per l’agricoltura e l’agroalimentare di una regione come la nostra, che è una delle punte avanzate in Europa”.