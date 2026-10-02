Ventuno nati in 24 ore agli Spedali Civili di Brescia

Ventuno nuovi nati in appena 24 ore: è la bella notizia che arriva dagli Spedali Civili di Brescia, dove il 30 settembre il reparto di Ostetricia e Ginecologia, diretto dal professor Franco Odicino, ha registrato un numero particolarmente significativo di nascite. Nello specifico si tratta di sette bambine e quattordici bambini. Un momento di grande gioia per le famiglie che hanno accolto i loro figli e, allo stesso tempo, un dato che conferma il ruolo degli Spedali Civili come punto di riferimento per l’assistenza alla gravidanza, al parto e alla nascita sul territorio bresciano.

In un giorno 21 nuovi nati a Brescia: trend positivo

Il dato delle 21 nascite registrate nell’arco di una sola giornata si inserisce, infatti, in un andamento positivo che negli ultimi anni ha visto crescere il numero dei nuovi nati presso il presidio ospedaliero bresciano. Nel 2023 le nascite agli Spedali Civili di Brescia erano state 3.167. Nel 2024 il numero è salito a 3.179, per raggiungere nel 2025 quota 3.341. Una crescita che prosegue anche nel 2026: dal 1° gennaio al 1° ottobre sono stati complessivamente 2.542 i parti registrati, 82 in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Numeri che raccontano non solo l’attività del reparto, ma anche il lavoro quotidiano di un’équipe multidisciplinare impegnata ad accompagnare le donne e le famiglie in tutte le fasi della gravidanza e del percorso nascita, garantendo assistenza e presa in carico prima, durante e dopo il parto.

Un momento significativo

La giornata del 30 settembre rappresenta dunque un momento particolarmente significativo per gli Spedali Civili e per tutta la comunità bresciana: 21 bambini che hanno iniziato la loro vita nello stesso giorno e che hanno portato altrettante storie e nuove emozioni nelle loro famiglie. Un caloroso benvenuto ai sette bambine e ai quattordici bambini, le congratulazioni a tutte le loro famiglie e un ringraziamento al professor Franco Odicino, ai medici, alle ostetriche, agli infermieri e a tutto il personale degli Spedali Civili di Brescia per il lavoro quotidiano svolto al servizio delle mamme e dei loro bambini.