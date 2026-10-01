Regione Lombardia segue attentamente sviluppi Bresciangrana

“Regione Lombardia sta seguendo con molta attenzione l’evoluzione della società Bresciangrana e la gestione operativa che, essendo nella fase di procedura concorsuale, è gestita dal Tribunale di Brescia. Prendiamo atto che su Bresciangrana si è acceso l’interesse di diverse realtà imprenditoriali per un eventuale affitto di ramo d’azienda e la nostra intenzione, come Regione, è quella di vigilare, accanto agli organi giudiziari, affinché vengano tutelato gli interessi prioritari delle imprese agricole, degli allevatori, dei conferenti”. Lo ha detto l’assessore regionale all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi, commentando la vicenda Bresciangrana di Cignano di Offlaga, alla vigilia della pubblicazione del bando per l’affitto d’azienda.

Beduschi: difendere posizione produttori latte

“Dovrà essere difesa – sottolinea l’assessore Beduschi – la posizione dei produttori di latte e il loro legittimo diritto affinché la materia prima consegnata dai 40 allevatori a Bresciangrana sia adeguatamente pagata, secondo il mercato”. “In caso contrario – rimarca l’assessore -, ci ritroveremmo di fronte una situazione insostenibile”.

“E tutto ciò – aggiunge – per le imprese agricole, le loro famiglie e il sistema produttivo del Grana Padano”.

Su Bresciangrana Regione Lombardia è vigile

“Come avevo già dichiarato nella seconda metà di agosto – prosegue l’assessore Beduschi – Regione Lombardia convocherà un Tavolo di confronto, ma senza sovrapporsi o interferire nell’attività del Tribunale di Brescia e senza voler accelerare i tempi. Soprattutto qualora ci sia il deposito di richieste valide per l’affitto d’azienda”.

L’obiettivo regionale

“L’obiettivo di Regione Lombardia – conclude Beduschi – non è quello di bruciare i tempi, ma difendere i produttori per i crediti futuri e, possibilmente, anche quelli passati; tutelare allo stesso tempo una filiera Dop riconosciuta a livello internazionale, i dipendenti, i collaboratori di Bresciangrana e le loro famiglie, al pari delle famiglie degli allevatori coinvolti. Rispettiamo i tempi della procedura e, quando sarà il momento, dialogheremo con tutti gli interlocutori interessati. Ora serve etica, impegno, responsabilità e rispetto del lavoro di chi sta gestendo questa delicata questione”.