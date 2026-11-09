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Manutenzione opere difesa idraulica: 5,6 milioni dalla Lombardia

Regione Lombardia stanzia 5.644.000 per manutenzione e gestione delle opere idrauliche che proteggono l'area di Milano dal rischio esondazioni

Comazzi: risorse per prevenire esondazioni e garantire efficienza infrastrutture La Russa: sicurezza cittadini e tutela territorio obiettivi programma regionale Sertori: accordo protegge area Milanese da rischio esondazioni e allagamenti 

Regione Lombardia stanzia 5.644.000 euro per il biennio 2027-2028, suddivisi in due annualità da 2.822.000 euro, destinati alla manutenzione e alla gestione delle opere idrauliche che proteggono Milano e l’area metropolitana dal rischio di esondazioni e allagamenti.

Fondi dalla Lombardia per manutenzione opere idrauliche del Milanese

Il provvedimento, approvato dalla Giunta regionale,  su proposta dell’assessore Gianluca Comazzi (Territorio e Sistemi verdi), di concerto con gli assessori Romano La Russa (Sicurezza e Protezione civile) e Massimo Sertori (Enti locali e Utilizzo risorsa idrica)  prevede una nuova convenzione con Città Metropolitana di Milano, Comune di Milano e Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPo) finalizzata ad assicurare la piena funzionalità delle infrastrutture, comprese le quattro nuove vasche di laminazione entrate in esercizio nel 2025.

Comazzi: collaborazione istituzioni fondamentali per proteggere il Milanese

“Con questo importante stanziamento – ha spiegato l’assessore  Comazzi – confermiamo l’impegno di Regione per la sicurezza dei nostri corsi d’acqua e la prevenzione del rischio idraulico. La manutenzione delle infrastrutture esistenti è fondamentale per proteggere Milano e l’area metropolitana dalle esondazioni. Vogliamo infatti garantire la piena efficienza delle opere realizzate attraverso una gestione coordinata delle risorse e una collaborazione costante tra le istituzioni coinvolte”.

L’accordo, che sostituirà quello in scadenza a dicembre 2026, regola inoltre l’assegnazione dei finanziamenti e la rendicontazione delle spese, assicurando continuità agli interventi e trasparenza nell’utilizzo dei fondi pubblici.

La Russa: Regione impegnata per garantire sicurezza cittadini e territorio

“La sicurezza dei cittadini e la tutela del territorio – ha sottolineato l’assessore Romano La Russa – passano anzitutto da un’efficace prevenzione e dalla prontezza del nostro sistema di Protezione civile.  Investire in modo costante e strutturato nella manutenzione delle difese idrauliche significa infatti dotare la nostra rete di strumenti sempre operativi per fronteggiare le emergenze meteo e mitigare tempestivamente qualsiasi criticità, riducendo al minimo i disagi e i rischi per le comunità locali”.

L’iniziativa punta a consolidare il sistema di difesa idraulica del territorio milanese, attraverso un’attività costante di prevenzione e la corretta conservazione delle strutture esistenti.

Sertori: fondi proteggono area Milanese da rischio esondazioni e allagamenti

“La nuova convenzione per le opere sul nodo idraulico di Milano – ha affermato l’assessore  Sertori – rientra nelle politiche di Regione Lombardia per la tutela e la cura del bene prezioso rappresentato dall’acqua, che va usata nel modo più virtuoso possibile per evitare innanzitutto le problematiche legate alla sua gestione. Le azioni sull’importante nodo idraulico del capoluogo regionale sono anche fondamentali sia per la sicurezza della città e degli abitanti di Milano e dell’area metropolitana“.

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