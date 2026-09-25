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Lombardia Notizie / Sport e giovani

Al via la CR10 Run, una corsa di 10 chilometri nel cuore di Cremona

Presentata a Palazzo Lombardia la sesta edizione della CR10 Run, gara di corsa su strada in programma domenica 18 ottobre a Cremona.

Picchi: Regione sostiene iniziative sportive che rendono il territorio più attivo

Dieci chilometri nel cuore di Cremona per una sfida di livello internazionale. Presentata a Palazzo Lombardia la sesta edizione della CR10 Run, gara di corsa su strada in programma domenica 18 ottobre 2026 a Cremona. Alla conferenza stampa è intervenuto il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani, Federica Picchi.

Picchi: evento che valorizza lo sport come infrastruttura sociale

Il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani, Federica Picchi, alla presentazione della corsa cittadina CR10 Run in programma a Cremona.“Grazie a un percorso cittadino di qualità e a un’organizzazione in continua crescita – ha evidenziato il sottosegretario Picchi – la CR10 Run si conferma appuntamento di riferimento per atleti Fidal e Runcard, ottenendo un ulteriore riconoscimento: la gara sarà valida per l’assegnazione dei titoli di Campione Regionale Lombardo maschile e femminile, sia nelle categorie Assolute sia nelle Master, oltre al patrocinio regionale. L’evento valorizza lo sport come infrastruttura sociale, capace di coinvolgere famiglie, associazioni, volontari e istituzioni, promuovendo stili di vita sani e la città di Cremona”.

“Con i propri bandi – ha proseguito Picchi – Regione Lombardia sostiene iniziative che rendono il territorio più attivo, inclusivo e coeso, riconoscendo nello sport un motore di crescita e partecipazione civica”.

Svelate medaglia celebrativa e maglia tecnica della CR10 Run di Cremona

Nel corso della presentazione gli organizzatori hanno svelato anche la maglia tecnica ufficiale, riservata a tutti gli iscritti, e la medaglia celebrativa, destinata a tutti gli atleti che taglieranno il traguardo.

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