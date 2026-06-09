Il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani, Federica Picchi, è intervenuta martedì 9 giugno alla conferenza stampa di presentazione della terzia edizione di ‘SportivaMente’, il festival dello sport di Crema che dal 12 al 14 giugno trasformerà la città in una palestra a cielo aperto coinvolgendo il centro storico, le piazze cittadine e numerose società sportive locali.

“Iniziative come queste – commenta Picchi – promuovono e diffondono la cultura dello sport come strumento fondamentale per il benessere psicofisico della persona”.

Picchi: festival dello sport di Crema investimento per la crescita dei giovani

Numeri alla mano, in città saranno presenti circa 40 associazioni sportive del territorio per oltre 30 discipline tra sport di squadra, arti marziali, sport acquatici, attività fitness, danza e discipline Outdoor.

“SportivaMente – continua il sottosegretario – rappresenta per il Cremasco un investimento sulla qualità della vita, sulla coesione sociale e sulla crescita delle nuove generazioni. Promuovere la cultura dello sport significa promuovere benessere psicofisico, prevenzione, educazione al rispetto e alla socialità: elementi fondamentali per una comunità che cresce unita e inclusiva”.

Intervenuti alla conferenza stampa, a Palazzo Lombardia, anche Claudio Pedrazzini, vice presidente del Coni Lombardia; Giorgio Cardile, assessore alla Cultura, Politiche giovanili e Turismo del Comune di Crema; Walter Della Frera, consigliere delegato allo Sport; Manuel Pellini, vice presidente commissione Sport di Crema. Tra i presenti, il consigliere regionale Matteo Piloni.