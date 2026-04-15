Logo Regione Lombardia

Lombardia Notizie

Online

Lombardia Notizie

Online

Lombardia Notizie / Sviluppo Economico
  • Ottimizzato per il web da: Giacomo Orlandini
  • Ottimizzato per il web da: Giacomo Orlandini

Costi energetici: Guidesi a Bruxelles chiede intervento urgente UE

Intervento a Forum a Bruxelles: servono azioni concrete per contenere i prezzi e sostenere innovazione e transizione energetica

“Sui costi energetici la Commissione Europa deve agire come durante la pandemia sanitaria: se non si mette un freno alla speculazione finaziaria è a rischio la tenuta delle imprese e dei posti di lavoro. La Lombardia è la prima regione manifatturiera d’Europa e vuole restare tale: gli aumenti dei prezzi dell’energia però ne mettono seriamente in pericolo la competitività”. Lo ha detto l’assessore di Regione Lombardia allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, intervento al forum Ansa Europa che si è svolto nel sede del Parlamento europeo a Bruxelles.

“Non possiamo permettere – ha proseguito Guidesi – che le aziende siano costrette a sospendere la produzione per non andare in perdita, come successo in alcuni casi nel 2022. Come Regione continuiamo a sostenere gli investimenti delle aziende anche sul tema dell’efficientamento energetico; abbiamo fatto passi in avanti dal punto di vista delle rinnovabili, ma serve un forte intervento dell’Europa che sia in grado di assecondare la capacità di innovazione dei territori più virtuosi, come quello lombardo. Come Regione pensiamo a fare tutto quello che é a nostra disposizione”.

L’assessore Guidesi ha ribadito come sia volontà della Lombardia e delle imprese concorrere al raggiungimento degli obiettivi ambientali: “Le azioni dell’Europa devono rispondere a un principio di realtà e di buonsenso, senza gli eccessi ideologici che danneggiano l’economia. L’automotive è un esempio lampante: aprire la strada ai competitori asiatici, sostenendo che l’unica soluzione dovesse essere l’elettrico, ha determinato enormi difficoltà per il settore dell’industria europea. Le rigidità dell’UE rischiano di portare alla deindustrializzazione e alla desertificazione economica. Serve inversione di rotta e un segnale importante, appunto, a cominciare dai costi energetici”

Scarica PDF
Condividi l'articolo:

Articoli correlati

Iscriviti ai nostri canali

WhatsApp
Telegram

lombardianotizie.Online

Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Pierfrancesco Gallizzi - Reg. Trib. di Milano n° 14772/2019 del 7 novembre 2019

© Copyright Regione Lombardia tutti i diritti riservati - C.F. 80050050154 - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano

Archivio
Redazione
Accessibilità
Comunicati
Feed RSS
Cookie Policy
Informativa privacy
Note legali
Social Media Policy
INDIETRO

Archivio comunicati

Archivio comunicati

Archivio Allerte
Archivio Comunicati
Archivio Comunicati
Sei un giornalista?

Richiedi l’iscrizione al nostro canale Telegram privato per ricevere tutte le notizie in anteprima