Logo Regione Lombardia

Lombardia Notizie

Online

Lombardia Notizie

Online

Lombardia Notizie / Salute

Crans-Montana: in arrivo antibiotico di ultima generazione per feriti

Elicottero che atterra a Niguarda dove sono ricoverati i feriti di Crans-Montana per accogliere i quali i vertici sanitari hanno illustrato le misure organizzative

Bertolaso: ringraziamento a direzione di Humanitas e assessore alla Sanità della Regione Liguria

È in arrivo un antibiotico di ultima generazione per i ragazzi feriti nella tragedia di Crans-Montana e attualmente ricoverati in Lombardia.

Bertolaso: Regione Lombardia si è già attivata

“Come evidenziato fin dalle prime ore dal team clinico che si sta occupando dei ragazzi feriti a Crans-Montana – ha dichiarato l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso – i pazienti con gravi ustioni sono estremamente esposti al rischio di infezioni, in particolare all’apparato respiratorio quando questo risulta interessato dall’inalazione di fumi”.

Terapia altamente specializzata

“Gli specialisti – ha spiegato – hanno infatti individuato la necessità di ricorrere a un antibiotico di ultima generazione che associa sulbactam e durlobactam. Una terapia altamente specialistica e non di uso comune”. “Regione Lombardia – ha proseguiro – si è quindi già attivata. Allo scopo di assicurarsi, nel più breve tempo possibile, l’importazione dalla ditta produttrice dall’estero. Nell’attesa dell’arrivo del farmaco è stato avviato anche il reperimento presso le strutture ospedaliere sul territorio nazionale”.

Supporto da Humanitas e Regione Liguria

“Humanitas – ha aggiunto l’assessore – ha contribuito con una fornitura immediata e ulteriori dosi del farmaco sono state messe a disposizione dall’Ospedale San Martino di Genova grazie a un trasporto effettuato da AREU. Il mio ringraziamento personale va alla direzione di Humanitas e all’assessore alla Sanità della Regione Liguria Massimo Nicoló e al professor Matteo Bassetti, Direttore della Clinica di Malattie Infettive dell’Ospedale Policlinico San Martino di Genova, per la fattiva e pronta collaborazione”.

Scarica PDF
Condividi l'articolo:

Potrebbero interessarti anche

Iscriviti ai nostri canali

WhatsApp
Telegram

lombardianotizie.Online

Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Pierfrancesco Gallizzi - Reg. Trib. di Milano n° 14772/2019 del 7 novembre 2019

© Copyright Regione Lombardia tutti i diritti riservati - C.F. 80050050154 - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano

Archivio
Redazione
Accessibilità
Comunicati
Feed RSS
Cookie Policy
Informativa privacy
Note legali
Social Media Policy
INDIETRO

Archivio comunicati

Archivio comunicati

Archivio Allerte
Archivio Comunicati
Archivio Comunicati
Sei un giornalista?

Richiedi l’iscrizione al nostro canale Telegram privato per ricevere tutte le notizie in anteprima