Crans-Montana: in arrivo antibiotico di ultima generazione per feriti

È in arrivo un antibiotico di ultima generazione per i ragazzi feriti nella tragedia di Crans-Montana e attualmente ricoverati in Lombardia.

Bertolaso: Regione Lombardia si è già attivata

“Come evidenziato fin dalle prime ore dal team clinico che si sta occupando dei ragazzi feriti a Crans-Montana – ha dichiarato l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso – i pazienti con gravi ustioni sono estremamente esposti al rischio di infezioni, in particolare all’apparato respiratorio quando questo risulta interessato dall’inalazione di fumi”.

Terapia altamente specializzata

“Gli specialisti – ha spiegato – hanno infatti individuato la necessità di ricorrere a un antibiotico di ultima generazione che associa sulbactam e durlobactam. Una terapia altamente specialistica e non di uso comune”. “Regione Lombardia – ha proseguiro – si è quindi già attivata. Allo scopo di assicurarsi, nel più breve tempo possibile, l’importazione dalla ditta produttrice dall’estero. Nell’attesa dell’arrivo del farmaco è stato avviato anche il reperimento presso le strutture ospedaliere sul territorio nazionale”.

Supporto da Humanitas e Regione Liguria

“Humanitas – ha aggiunto l’assessore – ha contribuito con una fornitura immediata e ulteriori dosi del farmaco sono state messe a disposizione dall’Ospedale San Martino di Genova grazie a un trasporto effettuato da AREU. Il mio ringraziamento personale va alla direzione di Humanitas e all’assessore alla Sanità della Regione Liguria Massimo Nicoló e al professor Matteo Bassetti, Direttore della Clinica di Malattie Infettive dell’Ospedale Policlinico San Martino di Genova, per la fattiva e pronta collaborazione”.