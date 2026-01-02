Logo Regione Lombardia

Lombardia Notizie

Online

Lombardia Notizie

Online

Lombardia Notizie / Senza categoria

LNews-Video.TRAGEDIA CRANS-MONTANA. PRESIDENTE FONTANA A NIGUARDA: STIAMO SEGUENDO CON GRANDISSIMA ATTENZIONE, RISPOSTA SANITÀ LOMBARDA DI ALTISSIMO LIVELLO

IL GOVERNATORE: STRAORDINARIA PROVA DI GENEROSITÀ DEL PERSONALE MEDICO E INFERMIERISTICO

+++LINK A VIDEO GRATUITO IN CODA AL LANCIO++

(LNews – Milano, 02 gen) “Ho parlato con i medici, i primari, stiamo seguendo con grandissima attenzione le persone ferite che vengono trasportate a Niguarda per ricevere cure e assistenza a seguito delle ustioni riportate nella drammatica vicenda di Crans-Montana”.

Così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, oggi pomeriggio, al termine della visita all’ospedale Niguarda di Milano dove ha voluto incontrare il personale medico, i sanitari e chi si sta occupando della gestione dei ragazzi che sono rimasti colpiti dall’incendio che si è sviluppato nel locale in cui stavano trascorrendo la festa di Capodanno nella località di Crans – Montana, nella Svizzera francese.

Il governatore della Lombardia ha seguito in costante aggiornamento con l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso l’evolversi della situazione dei feriti inviati dalle autorità elvetiche e trasportate all’ospedale di Niguarda con i mezzi dell’elisoccorso.

Presenti all’incontro del pomeriggio anche Alberto Zoli, direttore generale ASST Ospedale Niguarda, Franz Wilhelm Baruffaldi Preis, direttore Centro ustioni Ospedale Niguarda e Filippo Galbiati, direttore Medicina d’urgenza e Pronto Soccorso del Niguarda.

“La risposta che l’ospedale di Niguarda sta dando – ha proseguito Fontana – e che la sanità lombarda in generale sta fornendo, è di altissimo livello e di grande professionalità. Desidero ringraziare anche AREU che ha prontamente messo a disposizione gli elicotteri e le rispettive equipe sanitarie che hanno assistito i pazienti durante il trasporto a Niguarda. Determinante anche il ruolo degli psicologi che stanno dialogando con i familiari delle persone ferite, profondamente colpite da una vicenda in cui sono coinvolti direttamente i loro figli o alcuni dei loro amici più stretti. Questi ragazzi hanno vissuto un’esperienza terribile”.

“Particolare rilevanza hanno avuto per tutti noi – ha aggiunto il presidente Fontana – anche le parole delle Autorità Svizzere che hanno ringraziato la Lombardia per il proprio supporto concreto. Un supporto che abbiamo garantito e continueremo a garantire con grande senso di responsabilità e di solidarietà”.

“Una vicenda inaccettabile che – ha concluso il governatore della Lombardia – ci deve far riflettere: in futuro è necessario prestare ancor più attenzione rispetto a quella che già si presta in termini di rispetto delle misure di prevenzione e di rispetto delle norme di sicurezza. Non si può tollerare più neanche la minima manchevolezza”. (LNews)

ben

ATTENZIONE, SU QUESTO ARGOMENTO È DISPONIBILE UN FILE VIDEO LIBERO DA DIRITTI E SCARICABILE GRATUITAMENTE AL SEGUENTE LINK (https://www.swisstransfer.com/d/22532124-0598-4209-8676-2a4adc8023b8)

CONTIENE INTERVISTA AL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA ATTILIO FONTANA. (LNews)

ben

 

Scarica PDF
Condividi l'articolo:

Potrebbero interessarti anche

Iscriviti ai nostri canali

WhatsApp
Telegram

lombardianotizie.Online

Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Pierfrancesco Gallizzi - Reg. Trib. di Milano n° 14772/2019 del 7 novembre 2019

© Copyright Regione Lombardia tutti i diritti riservati - C.F. 80050050154 - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano

Archivio
Redazione
Accessibilità
Comunicati
Feed RSS
Cookie Policy
Informativa privacy
Note legali
Social Media Policy
INDIETRO

Archivio comunicati

Archivio comunicati

Archivio Allerte
Archivio Comunicati
Archivio Comunicati
Sei un giornalista?

Richiedi l’iscrizione al nostro canale Telegram privato per ricevere tutte le notizie in anteprima