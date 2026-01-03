Crans-Montana, Bertolaso: attendiamo arrivo nuova paziente

“Per sabato 3 gennaio 2026 è previsto un arrivo, alla fine della mattinata. Si tratta di una ragazza ricoverata attualmente a Losanna, una paziente in condizioni serie per la quale abbiamo avuto l’autorizzazione a portarla a Niguarda in elicottero. Dovrebbe arrivare a fine della mattinata, ma tutto dipende dalle condizioni metereologiche. C’è un elicottero della Valle d’Aosta che sta già recandosi a Losanna e appena avremo la ‘luce verde’ partirà per Niguarda. Questo è l’unico arrivo previsto in questa giornata. E ciò perché gli altri pazienti che sono stati visitati dal nostro team, che sta operando in tutti gli ospedali, sono stati dichiarati non trasportabili”. Lo ha detto l’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Guido Bertolaso, al punto stampa svoltosi all’ospedale di Niguarda di Milano in merito alla situazione della tragedia di Crans-Montana.

Crans-Montana, nuova paziente il 3 gennaio

L’assessore Bertolaso ha quindi spiegato che “si resta in attesa di avere la possibilità di essere autorizzati a portare gli altri feriti italiani e, più in generale, anche pazienti svizzeri, qualora ci venisse chiesto di accoglierli. Questo perché abbiamo noi dato la disponibilità a ricevere chi ha bisogno”.

Verifiche per altri pazienti

Quindi, ricapitolando, Bertolaso ha ricordato che “una ragazza arriverà sabato 3 gennaio 2026 e che per altri tre italiani – che avevamo già identificato ma al momento trasportabili – avremo qualche giorno di attesa. Verificando che le condizioni cliniche migliorino”.

Team di psicologi per i familiari

Rispondendo ai cronisti, l’assessore Bertolaso ha anche evidenziato come “naturalmente tutti i familiari dei ragazzi ricoverati a Niguarda siano fortemente scioccati. Per questo è a loro disposizione un team di psicologi che li sta assistendo”.