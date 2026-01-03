Logo Regione Lombardia

Lombardia Notizie

Online

Lombardia Notizie

Online

Lombardia Notizie / Salute
  • Ottimizzato per il web da: Moreno Gussoni
  • Ottimizzato per il web da: Moreno Gussoni

Crans-Montana, Bertolaso: attendiamo arrivo nuova paziente

All'ospedale Niguarda arrivano i feriti della tragedia di Crans-Montana e si attende una nuova paziente

L'assessore ha aggiornato la situazione in un punto stampa

“Per sabato 3 gennaio 2026 è previsto un arrivo, alla fine della mattinata. Si tratta di una ragazza ricoverata attualmente a Losanna, una paziente in condizioni serie per la quale abbiamo avuto l’autorizzazione a portarla a Niguarda in elicottero. Dovrebbe arrivare a fine della mattinata, ma tutto dipende dalle condizioni metereologiche. C’è un elicottero della Valle d’Aosta che sta già recandosi a Losanna e appena avremo la ‘luce verde’ partirà per Niguarda. Questo è l’unico arrivo previsto in questa giornata. E ciò perché gli altri pazienti che sono stati visitati dal nostro team, che sta operando in tutti gli ospedali, sono stati dichiarati non trasportabili”. Lo ha detto l’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Guido Bertolaso, al punto stampa svoltosi all’ospedale di Niguarda di Milano in merito alla situazione della tragedia di Crans-Montana.

Crans-Montana, nuova paziente il 3 gennaio

L’assessore Bertolaso ha quindi spiegato che “si resta in attesa di avere la possibilità di essere autorizzati a portare gli altri feriti italiani e, più in generale, anche pazienti svizzeri, qualora ci venisse chiesto di accoglierli. Questo perché abbiamo noi dato la disponibilità a ricevere chi ha bisogno”.

Verifiche per altri pazienti

Quindi, ricapitolando, Bertolaso ha ricordato che “una ragazza arriverà sabato 3 gennaio 2026 e che per altri tre italiani – che avevamo già identificato ma al momento trasportabili – avremo qualche giorno di attesa. Verificando che le condizioni cliniche migliorino”.

Team di psicologi per i familiari

Rispondendo ai cronisti, l’assessore Bertolaso ha anche evidenziato come “naturalmente tutti i familiari dei ragazzi ricoverati a Niguarda siano fortemente scioccati. Per questo è a loro disposizione un team di psicologi che li sta assistendo”.

Scarica PDF
Condividi l'articolo:

Potrebbero interessarti anche

Iscriviti ai nostri canali

WhatsApp
Telegram

lombardianotizie.Online

Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Pierfrancesco Gallizzi - Reg. Trib. di Milano n° 14772/2019 del 7 novembre 2019

© Copyright Regione Lombardia tutti i diritti riservati - C.F. 80050050154 - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano

Archivio
Redazione
Accessibilità
Comunicati
Feed RSS
Cookie Policy
Informativa privacy
Note legali
Social Media Policy
INDIETRO

Archivio comunicati

Archivio comunicati

Archivio Allerte
Archivio Comunicati
Archivio Comunicati
Sei un giornalista?

Richiedi l’iscrizione al nostro canale Telegram privato per ricevere tutte le notizie in anteprima