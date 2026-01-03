Logo Regione Lombardia

Lombardia Notizie / Salute
Crans-Montana, Bertolaso: Regione Lombardia ringrazia chi ha operato

Elicottero che arriva Niguarda con ferito da Crans-Montana, impegno corale per cui arriva il grazie a tutti di Regione Lombardia

Assessore: un pensiero anche agli italiani per la vicinanza

“Ringraziamo tutti quelli che ci hanno supportato, tutti quelli che hanno lavorato con noi. Il personale di Niguarda a ogni livello, le nostre istituzioni, l’ambasciatore, la Farnesina, la Protezione civile, il coordinamento nazionale e tutti coloro che hanno dato una mano importante e concreta nel trasporto di questi giorni. Con Areu e il sostegno di altre Regioni abbiamo effettuato almeno 40 ore di volo in condizioni meteorologiche non proprio ottimali. Un lavoro davvero straordinario”. Lo ha detto l’assessore al Welfare, Guido Bertolaso, a nome dell’intera Regione Lombardia, al termine del punto stampa svoltosi sabato 3 gennaio 2026 a Niguarda per fare il punto sulla situazione della tragedia di Crans-Montana.

Crans-Montana, il grazie della Lombardia a chi ha collaborato

“Ultimo ma non ultimo – ha continuato l’assessore -, un ringraziamento anche a tutti gli italiani perché, mi dicono, che sui social ci sono stati anche tanti apprezzamenti e questo ovviamente fa bene a tutti quelli che hanno lavorato e che stanno lavorando. Insomma un gioco di squadra italiano del quale siamo sicuramente orgogliosi ma, come ho già detto, non ci fermiamo qui”.

Attenzione di giornalisti e di opedratori della comunicazione

“Ringrazio anche i giornalisti e gli operatori della comunicazione – ha concluso Bertolaso – che hanno seguito e stanno seguendo la vicenda con la necessaria attenzione professionale”.

