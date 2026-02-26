Logo Regione Lombardia

Lombardia Notizie

Online

Lombardia Notizie

Online

Lombardia Notizie / Presidenza

Crans-Montana, Fontana: ricordo a Sanremo, grazie Achille Lauro

Carlo Conti e Achille Lauro nel momento con l'esecuzione della canzone 'Perdutamente' con cui al Festival di Sanremo si è fatto ricordo delle vittime della tragedia di Crans-Montana (foto Ansa)

Governatore lombardo: spazio sobrio, ma toccante ed emozionante

“Mi sembra giusto rivolgere un applauso e un ringraziamento al Festival di Sanremo e in particolare ad Achille Lauro e a Carlo Conti, per avere dedicato uno spazio, in maniera sobria e allo stesso tempo toccante ed emozionate, alle vittime di Crans-Montana“. Così sui propri profili social, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

Crans-Montana, emozionante ricordo di Achille Lauro a Sanremo

“Inevitabile – prosegue il presidente Fontana – che nell’ascoltare la canzone ‘Perdutamente’ siano ricomparse nei miei occhi, come credo in quelli di molti altri genitori, le immagini di una mamma che con dignità e con un ricordo speciale salutava il figlio volato in cielo“.

@foto evidenza Ansa

Scarica PDF
Condividi l'articolo:

Articoli correlati

Iscriviti ai nostri canali

WhatsApp
Telegram

lombardianotizie.Online

Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Pierfrancesco Gallizzi - Reg. Trib. di Milano n° 14772/2019 del 7 novembre 2019

© Copyright Regione Lombardia tutti i diritti riservati - C.F. 80050050154 - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano

Archivio
Redazione
Accessibilità
Comunicati
Feed RSS
Cookie Policy
Informativa privacy
Note legali
Social Media Policy
INDIETRO

Archivio comunicati

Archivio comunicati

Archivio Allerte
Archivio Comunicati
Archivio Comunicati
Sei un giornalista?

Richiedi l’iscrizione al nostro canale Telegram privato per ricevere tutte le notizie in anteprima