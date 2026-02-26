Policlinico Milano: nuova tecnologia rigenera polmoni da trapiantare

Il Policlinico di Milano è il primo ospedale in Lombardia a utilizzare un nuovo macchinario all’avanguardia per rigenerare i polmoni destinati ai trapianti. Questa tecnologia permette di ripulire e controllare gli organi, garantendo standard di sicurezza più alti e rendendo utilizzabili anche polmoni che prima venivano scartati.

La nuova strumentazione

La nuova strumentazione, che sostituisce le apparecchiature finora in uso, rappresenta un riferimento a livello internazionale poiché integra in un unico sistema tutte le funzionalità necessarie alla perfusione polmonare.

Il trapianto bilaterale di polmone

A pochi giorni dall’acquisizione, il dispositivo è stato utilizzato con successo per un trapianto bilaterale di polmone. L’intervento, eseguito dall’équipe di Chirurgia Toracica e Trapianti di Polmone, ha consentito a una giovane paziente affetta da fibrosi cistica, in lista d’attesa da tempo, di riprendere a respirare autonomamente già il giorno successivo all’operazione. Il decorso post-operatorio prosegue regolarmente.

L’impiego di questa tecnologia è particolarmente rilevante nei casi di donazione a cuore fermo o quando la qualità dell’organo necessita di una valutazione approfondita. Attraverso la perfusione e il ricondizionamento ex vivo, è possibile verificare la funzionalità del polmone e migliorarne le condizioni prima del trapianto, ampliando così le opportunità di utilizzo di organi che altrimenti potrebbero non essere idonei.

L’eccellenza del Policlinico di Milano

L’adozione del sistema conferma il ruolo di eccellenza del Policlinico di Milano nel campo dei trapianti. Nel 2011 la struttura ha realizzato il primo trapianto in Italia con polmone ricondizionato ex-vivo (EVLP), tecnica che consente di “riparare” organi inizialmente non idonei. Nel 2014 è stato inoltre eseguito il primo trapianto di polmone da donatore a cuore fermo nel nostro Paese.

Hub di riferimento regionale

Alla luce di questi risultati, nel 2024 Regione Lombardia ha individuato il Policlinico di Milano come hub regionale di riferimento per il ricondizionamento polmonare, rafforzando ulteriormente la rete trapiantologica lombarda e la capacità del sistema sanitario di offrire cure altamente specialistiche.