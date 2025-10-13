A Credaro (BG) via libera alla nuova caserma dei Vigili del Fuoco volontari . L’ok arriva dalla Giunta della Lombardia, che ha approvato la proposta di schema di convenzione tra Regione, comune di Credaro (Bergamo) e Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi per la costruzione del nuovo edificio. La proposta è dell’assessore a Enti locali, Montagna e Programmazione negoziata, Massimo Sertori.

“Regione Lombardia – spiega l’assessore Sertori – investe nella realizzazione della nuova caserma dei Vigili del fuoco volontari di Credaro 3.150.000 euro provenienti dal Piano Lombardia e da risorse destinate a interventi speciali a favore della montagna e della ripresa economica”.

“Grazie a questo provvedimento – conclude Massimo Sertori – il comune di Credaro e l’intero comprensorio dei Laghi Bergamaschi, avranno a disposizione un nuovo ed efficiente edificio che potrà accogliere i volontari dei Vigili del fuoco. Potranno così essere messi nelle migliori condizioni per prestare un servizio sempre più efficiente per la cittadinanza”.