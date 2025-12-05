Cremona, inaugurata la centrale della Polizia locale

L’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione Civile, Romano La Russa, ha partecipato a Cremona all’inaugurazione della nuova centrale operativa della Polizia locale. La sala è stata dotata di un videowall all’avanguardia e di una piattaforma tecnologica integrata, acquistata con risorse regionali e ministeriali, capace di gestire e archiviare le immagini di 126 telecamere distribuite tra centro e periferia.

La centrale di Polizia locale di Cremona

Il potenziamento tecnologico, operativo 24 ore su 24, rafforza il presidio del territorio, migliora la prevenzione e la repressione di furti, atti di violenza e sinistri, e offre alle Forze dell’ordine strumenti più efficaci.

“La sicurezza dei nostri concittadini è una priorità assoluta – ha sottolineato La Russa durante la cerimonia – e con questo intervento dimostriamo che tecnologia e presenza sul territorio sono la strada giusta per garantire ordine e tranquillità”.