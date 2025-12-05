Logo Regione Lombardia

lombardia notizie

online

lombardia notizie

online

Lombardia Notizie / Sicurezza e protezione civile
  • Ottimizzato per il web da: Simone Basilico
  • Ottimizzato per il web da: Simone Basilico

Cremona, inaugurata la centrale della Polizia locale

In foto un agente di Polizia locale: l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa, ha inaugurato oggi la nuova sede del comando di polizia locale di Cremona

Assessore La Russa: la sicurezza dei cittadini è una priorità assoluta

L’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione Civile, Romano La Russa, ha partecipato a Cremona all’inaugurazione della nuova centrale operativa della Polizia locale. La sala è stata dotata di un videowall all’avanguardia e di una piattaforma tecnologica integrata, acquistata con risorse regionali e ministeriali, capace di gestire e archiviare le immagini di 126 telecamere distribuite tra centro e periferia.

La centrale di Polizia locale di Cremona

Il potenziamento tecnologico, operativo 24 ore su 24, rafforza il presidio del territorio, migliora la prevenzione e la repressione di furti, atti di violenza e sinistri, e offre alle Forze dell’ordine strumenti più efficaci.

“La sicurezza dei nostri concittadini è una priorità assoluta – ha sottolineato La Russa durante la cerimonia – e con questo intervento dimostriamo che tecnologia e presenza sul territorio sono la strada giusta per garantire ordine e tranquillità”.
Scarica PDF
Condividi l'articolo:

Potrebbero interessarti anche

Iscriviti ai nostri canali

WhatsApp
Telegram

lombardianotizie.Online

Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Pierfrancesco Gallizzi - Reg. Trib. di Milano n° 14772/2019 del 7 novembre 2019

© Copyright Regione Lombardia tutti i diritti riservati - C.F. 80050050154 - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano

Archivio
Redazione
Accessibilità
Comunicati
Feed RSS
Cookie Policy
Informativa privacy
Note legali
Social Media Policy
INDIETRO

Archivio comunicati

Archivio comunicati

Archivio Allerte
Archivio Comunicati
Archivio Comunicati
Sei un giornalista?

Richiedi l’iscrizione al nostro canale Telegram privato per ricevere tutte le notizie in anteprima