Bella e azzeccata l’intuizione social della Cremonese per raccontare l’acquisto di Jamie Vardy, il calciatore inglese presentato come nuovo attaccante dei grigiorossi. La società lombarda ha scelto di intrecciare sport e arte, trasformando il cognome del campione in ‘StradiVardy’, in omaggio a Stradivari e alla grande tradizione liutaria di Cremona.

Vardy tra lo stadio e il Museo del Violino di Cremona

Un video emozionante, girato tra lo stadio e il Museo del Violino, luogo internazionale di cultura, che ha subito conquistato i tifosi di tutta Italia, anche per la storia unica del calciatore: con la maglia della sua ex squadra, il Leicester, Vardy ha collezionato 500 presenze e più di 200 gol, vincendo un Campionato inglese e due coppe nazionali, iniziando la sua carriera mentre alternava il calcio al lavoro in fabbrica.

Un benvenuto che unisce radici e futuro, confermando ancora una volta la capacità della Lombardia di unire talento e creatività.

(Foto in evidenza: U.S. Cremonese 1903)