Maltempo maggio 2024: fondi per Cremona, Mantova e Milano

Una volontaria di Protezione civile davanti al Duomo di Milano, provincia che insieme a quelle di Cremona e Mantova riceverò fondi a ristoro per gli eventi di maltempo 2024

Assessore La Russa: risorse che si aggiungono ai 4 milioni già assegnati

Cinque milioni di euro circa per 23 interventi pubblici e 173 misure a sostegno immediato di cittadini e imprese per il maltempo che ha colpito i territori della Città Metropolitana di Milano e delle province di Cremona e Mantova dal 15 al 24 maggio 2024. Le risorse aggiuntive sono il frutto dell’approvazione dell’integrazione del Piano degli interventi del Dipartimento nazionale della Protezione Civile.

In particolare, 130.573 euro per la provincia di Cremona, 1.667.321 per la provincia di Mantova e 3.142.341 per la provincia di Milano.

Maltempo 2024, il sostegno concreto della Regione

L’assessore regionale Romano La Russa è intervenuto sui ristori per il maltempo 2024 nelle province di Milano, Mantova e Cremona“Queste nuove risorse – afferma l’assessore regionale alla Protezione Civile, Romano La Russa – rappresentano un ulteriore sostegno per i Comuni e gli enti, i cittadini e le imprese che hanno dovuto fronteggiare l’ondata di maltempo del maggio 2024 per la quale il Governo dichiarò lo stato di emergenza”.

“Lo stanziamento – conclude l’assessore La Russa – va ad aggiungersi ai 4 milioni di euro già assegnati per i primi 57 interventi urgenti realizzati dai Comuni”.

Gli interventi finanziati

Tutti gli interventi urgenti finanziati riguardano il soccorso e l’assistenza alla popolazione, la rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità, il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, oltre agli interventi prioritari, anche strutturali, di riduzione del rischio residuo.

Due le date di avvio della rendicontazione degli interventi sulla piattaforma regionale Bandi e Servizi: dall’8 settembre 2025 per gli enti pubblici e dal 15 settembre 2025 per il settore privato.

A questo link gli elenchi divisi per province degli interventi.

