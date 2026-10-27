Promozione cucina tipica lombarda valorizza i prodotti agricoli

“Con il progetto di legge approvato martedì 27 ottobre 2026 in Consiglio regionale sulla valorizzazione e la promozione della cucina tipica lombarda, Regione Lombardia aggiunge un altro tassello nella difesa di un patrimonio fatto di cultura, tradizione, tipicità, agricoltura e legame col territorio e le proprie comunità”. Così l’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste della Lombardia, Alessandro Beduschi, commenta positivamente il via libera a Palazzo Pirelli delle disposizioni finalizzate a promuovere “la cucina tipica della Lombardia, ricca di 79 Indicazioni Geografiche fra cibo e vino, un patrimonio di biodiversità, accomunato da un solido legame con la terra e l’agricoltura e un approccio fantasioso in cucina”.

Per cucina tipica lombarda importanti Dop e Igp

L’assessore Beduschi sottolinea la forte attenzione della Lombardia al comparto agroalimentare, uno dei traini della regione con una produzione agricola che supera gli 11 miliardi di euro, un valore della produzione agroindustriale che sfiora i 18 miliardi e una Dop Economy che supera i 2,9 miliardi di euro.

Beduschi: abbiamo saputo fare squadra

“Nel giro di due settimane la nostra Regione ha dimostrato dell’importanza di fare squadra – prosegue l’assessore all’Agricoltura, Beduschi -. Al vertice di Arepo, l’Associazione europea delle Regioni con prodotti di origine, la Lombardia è stata promotrice della Dichiarazione di Mantova, che garantisce ancora più centralità al sistema delle Indicazioni Geografiche in Europa, e ha annunciato un evento di portata internazionale come l’Expo delle IG la primavera 2027, con l’intera galassia dei prodotti Dop e Igp dell’Ue. Ancora, la Lombardia è stata protagonista di una missione di promozione ad Atene dell’agroalimentare nella settimana della Cucina italiana nel mondo. E ora, un ulteriore passo avanti, che porterà a rafforzare la varietà e la tradizione della cucina lombarda quale elemento di promozione dell’enogastronomia, dei prodotti tipici e della cultura agricola e alimentare della nostra grande comunità rurale”.