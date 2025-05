Utilizzo responsabile dei social media, internet e videogiochi tra gli adolescenti. È quanto prevede una delibera approvata dalla Giunta di Regione Lombardia, su proposta dell’assessore al Welfare Guido Bertolaso. L’accordo di collaborazione con il Ministero della Salute e l‘ATS Milano Città Metropolitana supporta il progetto ‘Play it safe and keep control: strategie per un utilizzo responsabile di videogiochi, internet e social media‘.

Un progetto per promuovere uso responsabile del web e dei social

L’obiettivo dell’iniziativa, finanziata nell’ambito del Programma CCM 2024 con un importo di 398.640 euro, è quello di promuovere l’uso responsabile di videogiochi, internet e social media tra gli adolescenti. L’accordo di collaborazione, della durata di 24 mesi, prevede il supporto dell’ATS Milano Città Metropolitana nella gestione dell’iniziativa.

I dati sull’uso dei videogiochi e dei social

Secondo i dati della sorveglianza HBSC 2022, in Italia un adolescente su quattro utilizza videogiochi quotidianamente e quattro su cinque sono utenti giornalieri dei social media, con una quota significativa a rischio di sviluppare comportamenti problematici.

Bertolaso: massima attenzione per i problemi dei ragazzi

“La nostra attenzione verso le problematiche dei ragazzi e degli adolescenti – ha detto l’assessore Bertolaso – è massima. La prevenzione dell’abuso di videogiochi, internet e social media tra i giovani è una priorità di salute pubblica. Con questo progetto, Regione Lombardia si pone all’avanguardia nella promozione del benessere digitale, mettendo a sistema le migliori competenze e risorse a livello nazionale. Lavoreremo in stretta collaborazione con scuole, famiglie e operatori per fornire strumenti concreti e strategie innovative di prevenzione e intervento”.