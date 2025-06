Ciclismo, a Darfo Boario Terme vanno in scena i Campionati Italiani

“La nostra è una terra di ciclismo, uno sport che è parte integrante della nostra identità e che continua ad appassionare generazioni di lombardi. Come Regione siamo al fianco di eventi che confermano il ruolo di leader della Lombardia all’interno del movimento ciclistico”. Lo ha detto il governatore Attilio Fontana partecipando a Palazzo Lombardia alla presentazione dei Campionati Italiani di Ciclismo Donne Elite e U23 e Uomini U23 che si svolgeranno sabato 28 e domenica 29 giugno a Darfo Boario Terme (BS).

Fontana: evento che promuove il territorio

“Eventi come questo – ha proseguito Fontana – veicolano i valori dello sport e contribuiscono a promuovere i territori con ricadute concrete per quanto riguarda l’attrattività turistica. Darfo Boario Terme saprà offrire una due giorni di grande ciclismo”.

Picchi: la tradizione sportiva di Darfo Boario Terme

“La manifestazione – ha affermato il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega allo Sport e Giovani intervenendo in videocollegamento – rappresenta un’occasione per valorizzare il talento e la dedizione dei giovani ciclisti italiani. La scelta di Darfo Boario Terme, con la sua tradizione sportiva e l’impegno nell’organizzazione di eventi di alto livello, conferma l’importanza di promuovere lo sport in tutto il territorio lombardo. Ringrazio gli organizzatori, i volontari, le Forze dell’ordine, gli amministratori locali e tutti coloro che contribuiranno alla buona riuscita dei Campionati Italiani”.

Alla conferenza stampa erano presenti tra gli altri anche il presidente del Consiglio regionale Federico Romani, gli assessori regionali Paolo Franco (Casa e Housing sociale) e Massimo Sertori (Enti locali e Montagna), il presidente Federazione Ciclistica Italiana della Cordiano Dagnoni, il presidente della Lega del ciclismo professionistico Roberto Pella, l’ex campione e dirigente Giuseppe Saronni, il presidente del Coni Lombardia Marco Riva, il sindaco di Darfo Boario Terme Dario Colossi.

“Il ciclismo – ha affermato il presidente del Consiglio regionale, Romani – sa generare tanta passione nelle persone, come ho avuto modo di constatare anche durante la recente tappa del Giro d’Italia a Cesano Maderno. Come Consiglio regionale saremo presenti ai Campionati Italiani di Darfo Boario Terme, a cui auguro un grande successo”.

Roberto Pella, presidente della Lega del ciclismo professionistico, si è rivolto a Fontana ricordando i Mondiali di Varese 2008, durante i quali il governatore, allora sindaco, seppe “mettere al centro lo sport, le persone e la promozione del territorio”.