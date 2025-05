La Giunta ha approvato, su proposta dell’assessore all’Ambiente e Clima, Giorgio Maione, una delibera che esprime il parere favorevole di Regione Lombardia sul progetto di completamento del data center MXP1 e del sistema di alimentazione elettrica di emergenza a Melegnano (Milano), proposto dalla Società VDC MXP11 S.r.l.

Maione: data center di Melegnano coniuga tecnologia e ambiente

“Con l’approvazione di questa delibera – ha sottolineato Maione – sosteniamo un progetto all’avanguardia che porterà benefici significativi in termini di digitalizzazione e competitività. Abbiamo lavorato per trovare un equilibrio virtuoso tra progresso tecnologico e tutela dell’ambiente, dimostrando che è possibile crescere in modo sostenibile“.

Gestione efficiente dei dati

L’intervento prevede la realizzazione di un moderno polo per la raccolta, archiviazione e gestione di informazioni digitali. Il data center sarà inoltre dotato di un sistema di alimentazione elettrica di emergenza.

Un progetto strategico

“Siamo consapevoli del valore strategico di questo progetto per il futuro della nostra regione – ha aggiunto l’assessore – questo intervento è perfettamente allineato con la nostra visione di una Lombardia sempre più digitale e all’avanguardia”.

Le infrastrutture complementari previste

Il progetto, interamente localizzato nel comune di Melegnano, include anche la realizzazione di infrastrutture complementari come un edificio tecnologico, una stazione antincendio e una cabina di ricezione e distribuzione di energia elettrica. Si stima che il cantiere avrà una durata di 600-650 giorni.

“Continueremo a lavorare – ha concluso Maione – per creare un ecosistema favorevole all’innovazione, dove lo sviluppo tecnologico e la sostenibilità ambientale si rafforzano a vicenda”.