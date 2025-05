La 47ª edizione del ‘Trofeo Angelo Dossena’, di Crema (Cremona), il torneo internazionale di calcio categoria ‘Primavera’ che prenderà il via il prossimo 1° giugno è stato presentato a Palazzo Lombardia. La competizione si svolgerà dall’ 1 al 7 giugno.

All’incontro erano presenti il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani Federica Picchi e i consiglieri regionali del territorio Matteo Piloni e Riccardo Vitari. Con loro anche il presidente del comitato organizzatore Angelo Sacchi accompagnato dal suo vice, Antonio Bellandi e lo storico presentatore ufficiale della manifestazione, il giornalista Marco Civoli.

“Il Trofeo Dossena – ha affermato Picchi – è molto più di una competizione calcistica è un laboratorio di crescita, un’occasione per i giovani di mettersi alla prova, di conoscere e di confrontarsi. È un orgoglio per Regione Lombardia sostenere questa manifestazione che ha visto passare, tra gli altri, due vincitori del Pallone d’Oro, Fabio Cannavaro e Luis Figo e un Pallone d’Oro d’Africa, Pierre-Emerik Aubameyang”.

Il torneo è noto anche per aver ospitato negli anni centinaia di giovani atleti, molti dei quali hanno poi intrapreso carriere di altissimo livello.

“Una tradizione – ha sottolineato – che continua a rinnovarsi grazie anche al lavoro del Comitato organizzatore, alla collaborazione con le società sportive locali e all’impegno delle Istituzioni”.

“La forza del Dossena – ha continuato – è il suo radicamento nel territorio e la capacità di promuovere lo sport giovanile in modo sano e partecipato. Ringrazio tutti coloro che contribuiscono a rendere possibile questo appuntamento, dalle amministrazioni ai volontari, dai dirigenti sportivi alle famiglie”.

Fischio d’inizio

Il fischio d’inizio della 47ª edizione è previsto per il 1° giugno 2025. In campo, squadre italiane e internazionali che daranno vita a una settimana di sport, talento e passione. Tuttociò, come sempre, sotto lo sguardo attento degli addetti ai lavori e degli appassionati. In calendario anche numerosi eventi collaterali allo sport, in tutte le sue sfaccettature, come denominatore comune.