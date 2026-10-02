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LNotizie-Decesso dopo dimissioni da Pronto Soccorso, ATS Milano avvia gli accertamenti

Assessore Bertolaso: vogliamo fare piena luce sulla vicenda

(LNotizie – Milano, 02 ott) In relazione al decesso di una donna di 89 anni, avvenuto nella serata di martedì 29 settembre dopo le dimissioni dal Pronto soccorso della Clinica Città Studi di Milano, Regione Lombardia ha dato mandato ad ATS Milano di effettuare gli opportuni accertamenti.

ATS Milano ha già attivato l’équipe di controllo competente, che sta verificando gli aspetti organizzativi, assistenziali e clinici previsti dalla normativa.

“Su questa vicenda – ha dichiarato l’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso – vogliamo fare piena luce e ricostruire con attenzione e in modo puntuale quanto accaduto, nel rispetto del dolore della famiglia.  Abbiamo chiesto ad ATS Milano di procedere con tutti gli accertamenti necessari e l’équipe competente è già al lavoro. L’obiettivo è esaminare il percorso assistenziale seguito dalla paziente, sulla base della documentazione sanitaria e di tutti gli elementi disponibili. Saranno gli accertamenti a fornire un quadro oggettivo della vicenda”.

L’attività di controllo consentirà di approfondire il percorso assistenziale della paziente e le modalità della valutazione clinica e della successiva dimissione, nel rispetto delle competenze degli organismi preposti e dell’eventuale attività dell’autorità giudiziaria. (LNotizie)

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