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I volontari di Protezione civile al raduno di Gemona del Friuli/Udine

Volontari di Protezione civile

La Russa: a 50 anni dal terremoto, volontari impegnati nelle esercitazioni

Sono presenti anche i volontari della Regione Lombardia al Raduno interregionale del volontariato di Protezione civile del nord Italia, in corso a Gemona del Friuli (Udine) fino a domenica 4 ottobre. A cinquant’anni dal terremoto del 1976, i contingenti regionali si sono riuniti in Friuli-Venezia Giulia per prendere parte all’esercitazione transfrontaliera che vede la anche la partecipazione dei partner istituzionali di Austria (Carinzia), Croazia (Istria) e Slovenia.

Diverse le esercitazioni in programma per testare la capacità di reazione della rete di Protezione civile, tra cui la simulazione di un sisma con epicentro a Gemona del Friuli. I volontari di Regione Lombardia parteciperanno, inoltre, sabato 3 ottobre, ad esercitazioni che prevedono diversi scenari di Protezione civile, tra cui la ricerca di persone disperse, evacuazioni, il recupero di beni culturali e prove di telecomunicazioni.

La Russa: volontari lombardi sempre in prima linea

In foto l'assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile Romano La Russa nel corso della premiazione alla Giornata della protezione civile“Il terremoto del Friuli del 1976 – ha detto l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile Romano La Russa – rappresenta un momento fondamentale nella storia della Protezione civile italiana: da quella tragedia, anche grazie all’intuizione e al lavoro di Giuseppe Zamberletti, prese forma il modello moderno di Protezione civile”.

“A cinquant’anni di distanza – ha aggiunto La Russa -, la presenza dei volontari lombardi è un modo concreto per continuare a costruire il futuro del sistema. Ringrazio i nostri volontari per l’impegno, la disponibilità e la professionalità con cui, ancora una volta, mettono le proprie competenze al servizio della comunità e dei territori”.

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