Sicurezza nei Pronto soccorso, Bertolaso a incontro in Prefettura

Rafforzare la sicurezza nelle strutture sanitarie e garantire maggiore tutela agli operatori, ai pazienti e ai cittadini. È stato questo il tema al centro della riunione che si è svolta in Prefettura a Milano, alla presenza dell’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso, alla luce dei recenti episodi di aggressione che hanno interessato alcune strutture ospedaliere del territorio metropolitano.

Nel corso dell’incontro sono state analizzate le misure di prevenzione e sicurezza già attive e definite ulteriori azioni per intensificare i servizi delle Forze di Polizia. Tra queste, l’estensione h24 del Posto di Polizia all’ospedale Fatebenefratelli, che si aggiunge al presidio già operativo nell’arco dell’intera giornata all’ospedale Niguarda. È stata inoltre ribadita l’importanza della collaborazione tra autorità di pubblica sicurezza e autorità sanitaria ed evidenziata l’operatività di un sistema di allertamento dedicato, che consente agli operatori sanitari, in situazioni di pericolo, di attivare tempestivamente, tramite il Nue 112, le Sale operative delle Forze di Polizia.

Bertolaso: risposta concreta che conferma collaborazione tra istituzioni

“Quella annunciata dal prefetto di Milano – ha detto l’assessore Bertolaso – è una risposta concreta che conferma quanto sia forte e fattiva la collaborazione tra tutte le istituzioni per garantire la sicurezza degli operatori sanitari, dei pazienti e di tutti i cittadini. Il presidio di polizia h24 al Fatebenefratelli rappresenta un ulteriore passo importante per rafforzare la presenza e la tutela all’interno di due strutture fondamentali della sanità milanese”.

“Voglio ringraziare il Prefetto di Milano e il Questore – ha aggiunto l’assessore -, insieme a tutte le Forze dell’ordine, per l’attenzione e la disponibilità dimostrate costantemente e per la sinergia che si è consolidata tra tutte le istituzioni sul tema della sicurezza degli operatori e dei pazienti”.

“La tutela di chi lavora negli ospedali e di chi vi accede è una responsabilità che richiede un lavoro comune e coordinato. Le aggressioni nei confronti del personale sanitario sono un fenomeno inaccettabile e particolarmente grave, perché colpiscono persone che ogni giorno sono impegnate a curare e assistere gli altri. Per questo – ha conlcuso Bertolaso – è fondamentale garantire condizioni di sicurezza adeguate all’interno delle strutture sanitarie”.