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Design Week, in Regione focus su artigianato, stile e architettura

In foto le esposizioni installate in piazza Città di Lombardia in occasione della Design Week 2026

Massari: il nostro compito è trasformare connessioni in opportunità di crescita

La Lombardia è la terra del ‘saper fare’, del lavoro e delle opportunità per chi vuole creare imprese, anche innovative, ma è anche la ‘culla’ della creatività e dello stile, come testimoniano le installazioni della Design Week allestite in piazza Città di Lombardia e nella struttura denominata Oasi Life Experience.

Un luogo che si è qualificato tra i più significativi nell’ambito del Fuorisalone, la serie di eventi ormai diventati parte integrante della settimana della Design Week, associata al Salone del Mobile, e che ospita vari incontri di approfondimento dedicati al tema.

All’appuntamento ‘Artigianato e design: connessioni inaspettate’ dedicato alle riflessioni su come il dialogo tra manifattura, design e visione imprenditoriale possa generare nuove traiettorie di sviluppo, è intervenuta l’assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda Debora Massari.

La competitività nasce da relazioni virtuose tra tradizione e tecnologia

In foto l'intervento dell'assessore Massari in occasione dell'appuntamento 'Artigianato e design: connessioni inaspettate'“L’artigianato di eccellenza – ha spiegato l’assessore – non è il passato dell’Italia, è la sua infrastruttura economica: tiene insieme qualità, identità e capacità produttiva, rendendo i nostri territori riconoscibili e competitivi”.

“Il design – ha chiarito – rappresenta la visione e la capacità di interpretare il presente e anticipare il futuro: il dialogo tra artigianato di eccellenza e design conferisce al settore un valore originale, esclusivo e riconoscibile in grado di competere al meglio nei mercati contemporanei”.

“In questo contesto – ha proseguito – nasce l’innovazione più autentica. Una innovazione che non deriva solo da ciò che inventiamo ma da ciò che sappiamo mettere in relazione: competenze, saperi, filiere e territori. Oggi la competitività si costruisce così, creando connessioni intelligenti tra tradizione e tecnologia, tra manifattura locale e visione globale”.

“Come istituzioni – ha concluso – il nostro compito è facilitare questi incontri e trasformare le relazioni in progetti concreti e opportunità di crescita economica e culturale per la Lombardia”.

Gli aggiornamenti normativi di Regione Lombardia sull’artigianato

In foto l'intervento dell'assessore Massari in occasione dell'appuntamento 'Artigianato e design: connessioni inaspettate'Al workshop hanno partecipato, tra gli altri, anche Eugenio Massetti, presidente Confartigianato Lombardia e Stefano Micelli, professore di Economia e gestione delle imprese all’università Cà Foscari di Venezia.

Durante i lavori è stato ricordato che l’iniziativa si inserisce in un momento particolarmente significativo per il settore: la Lombardia ha infatti approvato la Legge Regionale 6 marzo 2026, n. 7, ‘Politiche regionali in materia di artigianato’, pubblicata il 10 marzo 2026, che aggiorna il quadro normativo regionale sull’artigianato.

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