Il Fuorisalone torna a Palazzo Lombardia. In occasione della ‘Design Week‘ e in concomitanza con il Salone del Mobile, piazza Città di Lombardia ospita installazioni e incontri dedicati al design e all’artigianato Made in Italy. In particolare, lo spazio espositivo ‘Oasi Life Experience’, allestito al centro della piazza, prende forma come il loft di una grande casa contemporanea dove elementi opposti dialogano in equilibrio. Da un lato, l’elemento acqua: una vasca idromassaggio tra arredi in plexiglass dalle tonalità azzurre, leggere e trasparenti. Dall’altro, l’elemento fuoco: qui i mobili di Riva 1920 dialogano con tonalità rosse ispirate ai coralli e con lanterne sospese. Al centro, un’area conviviale accoglie il pubblico come in una casa, diventando il cuore dei talk e degli incontri che animano l’intera settimana.

Lo speciale allestimento è stato inaugurato dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. Presenti anche gli assessori regionali Debora Massari (Turismo, Marketing territoriale e Moda), Alessandro Fermi (Università, Ricerca, Innovazione) e Massimo Sertori (Enti locali e Montagna), il sottosegretario alla Presidenza con delega allo Sport e giovani Federica Picchi, oltre agli artisti e alle aziende del settore uniti per celebrare l’intreccio costante tra arte e vivere quotidiano.

Lo spazio espositivo può essere visitato gratuitamente fino a domenica 26 aprile. Inoltre nel fine settimana del 25 e 26 aprile apertura del Belvedere di Palazzo Lombardia a cui si può accedere prenotando la visita a questo link. Dalle ore 10 alle ore 18, i visitatori potranno lasciarsi incantare da una vista panoramica mozzafiato che abbraccia Milano e i suoi simboli più iconici.

Presidente Fontana: uno spazio dedicato al design e ‘saper fare’ lombardo

“Con ‘Oasi Life Experience’ – ha dichiarato il presidente Fontana – confermiamo la volontà di rendere Palazzo Lombardia uno spazio sempre più aperto e partecipato, capace di raccontare il meglio della nostra Regione. Già in occasione delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, abbiamo avuto modo di apprezzare e far conoscere questo luogo in cui si intrecciano design, innovazione, cultura e ‘saper fare’ lombardo. Oggi, nel segno del Fuorisalone, proseguiamo su questa strada con l’obiettivo di valorizzare la nostra identità anche in una dimensione internazionale”.

Massari: con Design Week Lombardia è destinazione globale

“La Design Week – ha evidenziato l’assessore Massari – rappresenta uno dei momenti più potenti in cui la Lombardia si racconta al mondo. Non è solo un evento, ma un’esperienza diffusa che unisce creatività, impresa e territorio, trasformando Milano e l’intera regione in una destinazione globale capace di attrarre visitatori di qualità. Il design, qui, non è solo espressione estetica: è economia reale, è filiera produttiva, è identità. È ciò che rende il nostro territorio competitivo e riconoscibile, e allo stesso tempo profondamente autentico”.

“Con il Fuorisalone a Palazzo Lombardia – ha proseguito Massari – vogliamo offrire uno spazio aperto, inclusivo, in cui il pubblico possa partecipare a un dialogo tra innovazione e tradizione, tra industria e artigianato, tra sostenibilità e visione. Il turismo del design è una leva strategica per il nostro futuro: un turismo esperienziale, consapevole, che genera valore e rafforza il legame tra cultura produttiva e attrattività internazionale. La Lombardia è pronta a guidare questa evoluzione”.

Fermi: protagonisti del design attraverso l’innovazione

“La Lombardia – ha aggiunto l’assessore Fermi – ha tutte le competenze necessarie per essere protagonista nel mondo del design. Il Fuorisalone è anche un laboratorio di idee in cui università, centri di ricerca e imprese possono incontrarsi e generare innovazione, e molte delle opere esposte in piazza sono il risultato tangibile di questa sinergia.

Sertori: opportunità di sviluppo per i territori lombardi

“Il Fuorisalone – ha sottolineato l’assessore Sertori – rappresenta un’occasione importante per valorizzare non solo Milano, ma tutto il territorio lombardo. È proprio da qui che vogliamo partire per rafforzare il legame tra eventi di respiro internazionale e realtà locali, trasformando un patrimonio diffuso di competenze e tradizioni in opportunità di sviluppo”.

Picchi: valorizzare talento dei giovani

“In occasione di eventi come la Design Week – ha commentato il sottosegretario Picchi – siamo orgogliosi di poter sostenere le idee creative dei giovani che, grazie agli strumenti e ai bandi messi a disposizione da Regione Lombardia hanno l’opportunità di esprimere i loro valori, il proprio talento e di farsi apprezzare da un pubblico internazionale”.

Il Fuorisalone 2026 in piazza: Munari, Zyma e Sherwin-Williams

All’esterno, la piazza della Regione si inserisce in continuità con il percorso di ‘Oasi Life Experience’, ampliandone il racconto tra installazioni e arte contemporanea. Due ‘bolle’ trasparenti ospitano una mostra promossa da Cantù Città del Mobile e dal Festival del Legno, con una selezione di pezzi iconici degli anni ’50, ’60 e ’70 firmati dal maestro Bruno Munari.

Al centro della piazza, con accesso da via Restelli, si colloca l’opera monumentale di Elend Zyma: un totem triangolare composto da tre grandi tele realizzate su lenzuola carcerarie, simbolo di trasformazione e rinascita attraverso l’arte, in dialogo con i temi dell’esperienza espositiva.

A completare il percorso del Fuorisalone a Palazzo Lombardia, Sherwin-Williams firma un giardino cromatico in legno, dove ogni petalo interpreta le tonalità Pantone.

Mostre e altre iniziative a Palazzo Lombardia

Prosegue fino a sabato 25 aprile la mostra ‘La bellezza oltre lo specchio‘ in cui sono esposte le opere dell’artista Antonio Schiavano, ispirate alle sue esperienze nella fotografia commerciale e beauty, caratterizzate dalla sua personale trasformazione delle immagini.

Fino all’8 maggio, nello Spazio IsolaSet, prosegue la mostra ‘Home fairy home’ che reinterpreta l’universo domestico in chiave pop e contemporanea. Ideata da Rainbow in collaborazione con Regione Lombardia, Politecnico di Milano e Poliarte di Ancona, l’esposizione nasce con l’obiettivo di creare uno spazio progettuale in cui il design incontra la magia delle fate più amate. In mostra oltre cento opere, tra installazioni, prototipi e percorsi multimediali immersivi.