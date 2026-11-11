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Lombardia Notizie / Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari opportunità

‘Destinazione Autonomia’, il bando per i progetti di vita

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Lucchini: è un investimento per trasformare un diritto in opportunità concrete A sistema risorse pubbliche e private per sostenere importanti progetti

Regione Lombardia rafforza il proprio impegno a favore dell’autonomia e dell’inclusione delle persone con disabilità. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini, ha approvato la convenzione attuativa con Fondazione Cariplo per la promozione del bando congiunto ‘Destinazione Autonomia: Progetti di vita, progetti di territorio‘, un’iniziativa che mette a disposizione complessivamente 18,5 milioni di euro, di cui 8,5 milioni stanziati da Regione Lombardia e 10 milioni da Fondazione Cariplo.

Interventi ancora più efficaci

Un investimento significativo, frutto di una collaborazione strategica tra istituzioni e fondazioni, finalizzato a promuovere percorsi concreti di autonomia, inclusione sociale e lavorativa e vita indipendente per le persone con disabilità. Il provvedimento dà attuazione all’accordo quadro di collaborazione tra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo e introduce contestualmente alcune modifiche e integrazioni ai requisiti del bando.

Sostegno a programmi e reti territoriali

Gli aggiornamenti sono il risultato di ulteriori approfondimenti condivisi tra i due enti, con l’obiettivo di rendere gli interventi ancora più efficaci e rispondenti ai bisogni delle persone, alle specificità dei territori e alle esigenze dei soggetti coinvolti. La misura punta a sostenere programmi e reti territoriali capaci di accompagnare le persone con disabilità nella costruzione e realizzazione del proprio progetto di vita, attraverso interventi negli ambiti dell’autonomia abitativa, dell’inclusione sociale e lavorativa e della partecipazione alla vita della comunità.

Lucchini: ogni persona deve essere protagonista del suo progetto di vita

“Con 18,5 milioni di euro – ha dichiarato l’assessore Lucchini – mettiamo in campo un investimento importante per costruire nuove opportunità di autonomia e inclusione per le persone con disabilità. Gli 8,5 milioni di Regione Lombardia, ai quali si aggiungono i 10 milioni messi a disposizione da Fondazione Cariplo, rappresentano il valore di un’alleanza concreta tra pubblico e privato sociale, capace di moltiplicare le risorse e generare progettualità sui territori. Vogliamo che ogni persona possa essere protagonista del proprio Progetto di Vita, trovare risposte personalizzate ai propri bisogni e avere la possibilità di scegliere dove e come vivere, partecipare alla comunità e realizzare le proprie aspirazioni. Con questo provvedimento – ha sottolineato Lucchini – rafforziamo ulteriormente uno strumento che punta a trasformare l’autonomia da principio in opportunità concreta”.

Sorlini (Cariplo): ruolo enti locali decisivo

“L’autonomia – ha osservato Claudia Sorlini, vicepresidente di Fondazione Cariplo – si costruisce nella quotidianità, attraverso la possibilità di scegliere dove vivere, lavorare, coltivare relazioni e partecipare attivamente alla vita della propria comunità. Perché queste possibilità siano realmente accessibili alle persone con disabilità, è necessario partire dai loro desideri e dalle loro capacità, costruendo percorsi che integrino le diverse dimensioni della vita. Con il bando ‘Destinazione Autonomia: progetti di vita’, Fondazione Cariplo mette a disposizione 10 milioni di euro e rinnova la collaborazione con Regione Lombardia per sostenere questo impegno nei territori. Il ruolo delle reti locali è decisivo: enti pubblici, Terzo settore e comunità possono mettere in relazione competenze e opportunità, superando la frammentazione delle risposte. Il progetto di vita – ha aggiunto Sorlini – diventa così il punto di partenza per accompagnare ogni persona nelle proprie scelte, riconoscendone il diritto a essere protagonista del proprio futuro”.

Modello che si consolida

Con l’approvazione della convenzione attuativa si compie un ulteriore passo nel percorso di collaborazione tra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo, consolidando un modello di intervento che valorizza le alleanze territoriali e mette al centro la persona, le sue capacità e il suo diritto a una vita autonoma e partecipata.

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