Logo Regione Lombardia

Lombardia Notizie

Online

Lombardia Notizie

Online

Lombardia Notizie / Senza categoria

LNews-DISABILITA’, FINANZIATI 76 PROGETTI PER INCLUSIONE E INTEGRAZIONE SOCIO-LAVORATIVA

ASSESSORE LUCCHINI: STANZIATI 20,8 MILIONI PER INVESTIRE IN AUTONOMIA E DIGNITÀ

L’ELENCO DI TUTTI GLI INTERVENTI IN OGNI PROVINCIA DELLA LOMBARDIA

(LNews-Milano, 10 Mar) La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità Elena Lucchini, ha approvato l’ulteriore finanziamento dell’iniziativa ‘Avviso pubblico per l’inclusione attiva e l’integrazione socio-lavorativa delle persone con disabilità’, finanziata nell’ambito del Programma Regionale FSE+ 2021-2027, Priorità 3 ‘Inclusione sociale’ – Azione H.1.

Con il provvedimento approvato nella giornata di ieri lo stanziamento iniziale di 15 milioni è stato ampliato di ulteriori 5,8 milioni a valere sul Programma Regionale FSE+ 2021-2027, portando il totale a complessivi 20,8 milioni di euro, al fine di consentire lo scorrimento dell’intera graduatoria che comprende 76 progetti.

PERCORSI PER PERSONE FRA I 16 E I 64 ANNI – L’iniziativa sostiene percorsi personalizzati di inclusione sociale e inserimento lavorativo rivolti a persone con disabilità tra i 16 e i 64 anni residenti o domiciliate in Lombardia, favorendo lo sviluppo di progetti di vita indipendente e l’accesso stabile al lavoro. Gli interventi sono realizzati attraverso partenariati pubblico-privati composti da enti del Terzo settore, cooperative sociali, enti pubblici, operatori dei servizi al lavoro e della formazione, istituzioni scolastiche e altri soggetti del territorio.

“Grazie a questo rifinanziamento – ha dichiarato l’assessore Lucchini – Regione Lombardia punta a rafforzare la capillarità delle azioni su tutto il territorio regionale e ad ampliare il numero di persone con disabilità coinvolte nei percorsi di autonomia, formazione e inserimento lavorativo. L’intervento si inserisce nel più ampio impegno della Regione per sostenere politiche inclusive e favorire la piena partecipazione delle persone con disabilità alla vita sociale ed economica della comunità lombarda.

I progetti, che si svilupperanno nel triennio 2026-2028, garantiranno maggiore continuità e una programmazione più efficace per tutti gli operatori coinvolti.

“Un modello operativo – ha spiegato Lucchini – che valorizza il welfare territoriale e offre una presa in carico multidisciplinare, innovando e personalizzando sempre di più le misure di intervento. Un approccio che rafforza la cooperazione tra pubblico e privato e che valorizza talenti, capacità e attitudini delle persone”.

ATTENZIONE ALLA DISABILITÀ ACQUISITA PER TRAUMA O MALATTIA DEGENERATIVA –  “Dopo gli importanti risultati raggiunti con la precedente edizione del bando – ha sottolineato Lucchini – che ha permesso di concretizzare 57 progetti regionali, potremo nuovamente finanziare interventi capaci di generare competenze e valore sociale. Per la prima volta saranno coinvolte anche le persone con disabilità acquisite a seguito di trauma o malattie degenerative. Proprio a loro è dedicata una linea di intervento specifica finalizzata all’acquisizione di nuove abilità e strategie utili all’inserimento o reinserimento nel contesto socio-lavorativo. Tutti i percorsi saranno realizzati dagli enti beneficiari in partenariato tra loro per promuovere una autentica alleanza territoriale tra Terzo settore, enti locali, servizi di formazione e autonomia, istituti professionali e centri socio-educativi”.

I 76 progetti finanziati coinvolgono l’intero territorio lombardo e sono distribuiti tra le diverse province con i seguenti enti capofila:

MILANO – 19 PROGETTI

* CSeL Consorzio – Società Cooperativa Sociale – PASSI – percorsi di autonomia, sviluppo, sperimentazione e inclusione 280.572 euro;

* Azienda Sociale del Legnanese (Azienda So.Le.) – Si Può Fare! Costruire autonomia: abilità orientamento e inclusione per le persone con disabilità 299.988 euro;

* Associazione per la Ricerca Sociale ETS – Team Parkinson: Opportunità e Servizi di Supporto Multidisciplinare (T-PARK) 300.000 euro;

* Arcipelago Cooperativa Sociale – FILO- Formazione Inclusione Lavoro Occupabilità 297.773 euro;

* Associazione DIESIS APS – PRO.V.A.! – Percorsi Relazionali e Operativi per la Vita Autonoma ​288.078;

* A&I Società Cooperativa Sociale ONLUS – SuPerA – Supporto Per l’Accompagnamento al lavoro​287.813 euro;

* Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano ONLUS – l’Inclusione come non l’hai mai vista 291.218 euro;

* Fondazione La Comune – Impresa Sociale – Futuri Lavorativi: Formazione al Lavoro per l’Inclusione Attiva 296.000 euro;

* Spazio Vita Niguarda Onlus Società Cooperativa Sociale – Partecip-Azione: lavoro e inclusione per Persone con Disabilità Motoria 270.799 euro;

* L’Impronta Associazione ONLUS – IMPATTI 268.100 euro;

* Consorzio SIR Solidarietà in Rete – LAVORARE IN SALUTE 2.299.900 euro;

* CE.SVI.P Lombardia – LAVORO E SOCIETÀ ACCESSIBILE: NUOVE STRATEGIE PER L’INCLUSIONE ATTIVA E L’INNOVAZIONE NEI CONTESTI LAVORATIVI​ 238.000 euro;

* Agenzia Nazionale Disabilità e Lavoro – VIVA! – Valorizzare l’Inclusione e la Vita Attiva dopo la disabilità 271.437 euro;

* Cooperativa Lotta contro l’Emarginazione – Fare Co.Se. 2.0 299.660 euro;

* Azienda Speciale Consortile Comuni Insieme – Trame inclusive, dal nodo all’azione: percorsi di partecipazione e occupabilità 239.953 euro;

* Azienda Servizi Comunali alla Persona – T.O.P. 2 (Transizioni Orientamento Prospettive) 287.811 euro;

* Spazio Aperto Servizi Cooperativa Sociale – Elev@bilità 2.0 300.000 euro;

* Samsic HR Italia Spa – A.R.I.A Autonomia, Reti, Inclusione, Abilità 295.208 euro;

* Offertasociale ASC. – La fabbrica del futuro 239.851 euro.

 

BERGAMO – 7 PROGETTI

* Mestieri Lombardia Consorzio di Cooperative Sociali – OpenSource in Rete – Ecosistemi territoriali per l’inclusione​ 300.000  euro;

* Provincia di Bergamo – Viaggio verso… l’autonomia – Vi.V.A. 2.0 – 300.000  euro;

* Dalmine Sociale – AlbilMente: Laboratori per l’inclusione e l’autonomia​ 300.000 euro;

* Cooperativa Sociale Progettazione ONLUS – Nulla su di noi, senza di noi: insieme verso ecosistemi inclusivi e senza barriere 300.000  euro;

* Comune di Bergamo – LAVORANDO INSIEME 2 300.000 euro;

* Contatto & La Bonne Semence Cooperativa Sociale – FUORI DAI MARGINI-Servizio di inserimento lavorativa protetto (SILP) Valle Brembana e Valle Imagna 270.572 euro;

* TSS Group SRL – EQUI-LA.V- Equità e Inclusione nel LAvoro e nella Vita – 150.480 euro.

 

BRESCIA – 14 PROGETTI

* Azienda Speciale Consortile Garda Sociale – Radici e Orizzonti – Coltivare inclusione, offrire comunità 297.361 euro;

* Fo.BA.P Fondazione Bresciana Assistenza Psicodisabili Onlus – LAB-LAV. Laboratorio lavoro 299.341 euro;

* La Mongolfiera Cooperativa Sociale Onlus – B.R.I.D.G.E. – Building Routes for Inclusion, Development, Growth & Employment 299.962 euro;

* La Nuova Cordata Cooperativa Sociale Onlus – Tramete, tessere reti per l’inclusione attiva ​299.413 euro;

* Azzurra Cooperativa Sociale Onlus – – P.O.N.T.I. – Percorsi Occupazionali, Network Territoriale per l’Inclusione in Valle Camonica 298.216 euro;

* Ovest Solidale – F.A.R.O.: Futuro, Autonomia, Risorse, Orientamento​- 299.954 euro

* La Rondine Cooperativa Sociale Onlus – IDOL 2.0: Inclusione Disabilità Orientamento Lavoro​ 295.628 euro

* Comune di Montichiari – Ineguagliabili 2.0 ​300.000 euro;

* Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona – STEP: Strutturare Traiettorie Evolutive per Progetti di vita 300.000 euro;

* Comunità Fraternità Cooperativa Sociale – Lavori in Corso 2 – LIC2 290.693 euro;

* Il Girasole Cooperativa Sociale ONLUS – COLTIVARE IL FUTURO 299.641 euro;

* Scuola Bottega Artigiani Impresa Sociale – LA BOTTEGA DELL’INCLUSIONE- LABI 2 160.000 euro;

* Futura Cooperativa Sociale ONLUS – L.I.V.E. 2.0: lavoro ed inclusione per una vera emancipazione 300.000 euro

* Autismart Onlus – HARD TO ABATE 2.0: Progetto per la formazione e percorso di inserimento lavorativo per persone affette da autismo nei settori dell’hotellerie, della ricettività turistica, dell’agricoltura, delle attività d’ufficio e della manutenzione delle auto d’epoca 263.114 euro.

 

COMO – 3 PROGETTI

* Comune di San Fermo della Battaglia – CAPO-LAVORI in corso – costruire futuri possibili 300.000 euro;

* Consorzio Erbese Servizi alla Persona – Q.B. – ingredienti per l’inclusione e l’autoaffermazione di Persone con Disabilità 300.000 euro;

* ASCI Azienda Sociale Comuni Insieme – Labor-ando: percorsi e laboratori per l’inclusione socio-lavorativa​ 150.000 euro.

 

CREMONA – 3 PROGETTI

* Comune di Cremona – LAVORI IN CORSO​ 300.000 euro;

* Consorzio Arcobaleno Cooperativa Sociale – Opportunità&Diritti – Sfide di inclusione nel cremasco 150.335 euro;

* Consorzio Sol.Co Cremona Cooperativa Sociale – INSIEME: Cooperazione e imprese for profit per l’inclusione​ 152.442 euro.

 

LECCO – 1 PROGETTO

* Consorzio Consolida Cooperativa Sociale – INDISPENSABILE 300.000 euro.

 

LODI – 1 PROGETTO

* Azienda Speciale Consortile Servizi Intercomunali – S.P.R.In.G. Sviluppare Partecipazione, Rafforzare l’INclusione e la Governance 2.0 300.000 euro.

 

MANTOVA – 5 PROGETTI

* Sol.Co Mantova Cooperativa Sociale verso l’inclusione attiva 2: Ambito di Mantova 300.000 euro;

* Azienda Servizi alla Persona Destra Secchia – INCLUSIONE ATTIVA 2​ 150.894 euro;

* FOR.MA Azienda Speciale Provincia di Mantova – “Verso l’inclusione attiva 2: ambito di Guidizzolo”​225.000 euro;

* ASP Territorio Suzzarese Socialis – Verso l’inclusione attiva 2: Ambito di Suzzara e Viadana 300.000 euro;

* Agorà Cooperativa Sociale ONLUS – VERSO L’INCLUSIONE ATTIVA 2: AMBITO DI ASOLA 150.080 euro.

 

MONZA E BRIANZA – 6 PROGETTI

* Fondazione Progetto Mirasole Impresa Sociale – L.O.M.B.A – Laboratori, Opportunità, Motivazione, Benessere ed Aziende in Lombardia 299.650 euro;

* Consorzio Desio Brianza – GPS – Generare Partecipazione Sociale 300.000 euro;

* Atipica Cooperativa Sociale Onlus – Includere per Crescere – Percorsi di inclusione sociale e lavorativa per persone con disabilità 300.000 euro;

* Comune di Vimercate – P.A.S.S.I. – Percorsi di Autonomia, Sviluppo, Socialità, Inclusione 239.840 euro;

* Consorzio Comunità Brianza Cooperativa Sociale – E P.O.I.? continua! Occupazioni Inclusive 2 298.875 euro;

* ECFOP Ente Cattolico Formazione Professionale Monza Brianza – CIA 2- Cantieri di Inclusione Attiva. Percorsi di integrazione sociale e professionale di giovani con disabilità per sostenere il diritto alla vita indipendente. 192.075 euro.

 

PAVIA – 7 PROGETTI

* Fondazione Caritas di Vigevano – ‘D.R.E.A.M. 2.0 : Disability, Reti, Empowerment, Autonomia, Multidimensionalità’ 299.917 euro;

* Centro Servizi Formazione SCS – – HUBILITY-AMOCI Progettare e sperimentare HUB multidisciplinari per promuovere la cultura dell’inclusione socio-lavorativa e della vita indipendente ​300.000 euro;

* Fondazione Le Vele – Hub-ility Evolution – Nuove Connessioni per l’Inclusione 272.319 euro;

* Agenzia Provinciale per l’Orientamento il Lavoro e la Formazione – HUB-ILITY PAVIA – più rete più opportunità 300.000 euro;

* Cooperativa Sociale TreottoUno – AgriAbility-Percorsi di inclusione socio- lavorativa per le persone in condizioni di vulnerabilità o a rischio di marginalità nel settore agroalimentare 292.957euro;

* Comune di Siziano – Arch-IN: costruiamo ponti per creare orizzonti 300.000 euro;

* Opera Diocesana Preservazione della Fede – Hub-ility Oltrepò Pavese – Direzione Futuro Inclusivo 300.000,00 euro.

 

SONDRIO – 2 PROGETTI

* Sol.Co Sondrio Cooperativa Sociale – IN ACTION 2 – Azioni innovative per l’inclusione attiva e l’integrazione socio-lavorativa in Provincia di Sondrio 300.000 euro;

* San Michele Cooperativa Sociale – FRAMEWORK – Ricerca e sperimentazione di nuovi modelli inclusivi e di partecipazione.

 

VARESE – 8 PROGETTI

* Azienda Speciale Consortile Medio Olona – TAGETE LAB – PERCORSI PER COLTIVARE IL FUTURO 300.000 euro;

* Comune di Luino – LUINO WORK LAB 230.452 euro;

* Agenzia Formativa Provincia di Varese – Rete Inclusiva e Sostenibile per Promuovere Opportunità Sociali nel Territorio – RISPOSTE 300.000 euro;

* Comunità Montana Valli del Verbano – VALLiNCLUSIVE- Sentieri di opportunità 217.305 euro;

* Solidarietà e Servizi Cooperativa Sociale ALL- INCLUSIVE – PASSI PER L’INCLUSIONE 240.330 euro;

* Comune di Tradate – RE- WOW – A NEW WAY OF WORKING 300.000 euro;

* Comune di Saronno – NETWORK TO RE-WIN 300.000 euro;

* Comune di Sesto Calende – A.L.I. APERTE AL TERRITORIO 275.458 euro. (LNews)

red

 

 

 

 

 

 

Scarica PDF
Condividi l'articolo:

Articoli correlati

Iscriviti ai nostri canali

WhatsApp
Telegram

lombardianotizie.Online

Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Pierfrancesco Gallizzi - Reg. Trib. di Milano n° 14772/2019 del 7 novembre 2019

© Copyright Regione Lombardia tutti i diritti riservati - C.F. 80050050154 - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano

Archivio
Redazione
Accessibilità
Comunicati
Feed RSS
Cookie Policy
Informativa privacy
Note legali
Social Media Policy
INDIETRO

Archivio comunicati

Archivio comunicati

Archivio Allerte
Archivio Comunicati
Archivio Comunicati
Sei un giornalista?

Richiedi l’iscrizione al nostro canale Telegram privato per ricevere tutte le notizie in anteprima