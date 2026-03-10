LNews-DISABILITA’, FINANZIATI 76 PROGETTI PER INCLUSIONE E INTEGRAZIONE SOCIO-LAVORATIVA

ASSESSORE LUCCHINI: STANZIATI 20,8 MILIONI PER INVESTIRE IN AUTONOMIA E DIGNITÀ

L’ELENCO DI TUTTI GLI INTERVENTI IN OGNI PROVINCIA DELLA LOMBARDIA

(LNews-Milano, 10 Mar) La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità Elena Lucchini, ha approvato l’ulteriore finanziamento dell’iniziativa ‘Avviso pubblico per l’inclusione attiva e l’integrazione socio-lavorativa delle persone con disabilità’, finanziata nell’ambito del Programma Regionale FSE+ 2021-2027, Priorità 3 ‘Inclusione sociale’ – Azione H.1.

Con il provvedimento approvato nella giornata di ieri lo stanziamento iniziale di 15 milioni è stato ampliato di ulteriori 5,8 milioni a valere sul Programma Regionale FSE+ 2021-2027, portando il totale a complessivi 20,8 milioni di euro, al fine di consentire lo scorrimento dell’intera graduatoria che comprende 76 progetti.

PERCORSI PER PERSONE FRA I 16 E I 64 ANNI – L’iniziativa sostiene percorsi personalizzati di inclusione sociale e inserimento lavorativo rivolti a persone con disabilità tra i 16 e i 64 anni residenti o domiciliate in Lombardia, favorendo lo sviluppo di progetti di vita indipendente e l’accesso stabile al lavoro. Gli interventi sono realizzati attraverso partenariati pubblico-privati composti da enti del Terzo settore, cooperative sociali, enti pubblici, operatori dei servizi al lavoro e della formazione, istituzioni scolastiche e altri soggetti del territorio.

“Grazie a questo rifinanziamento – ha dichiarato l’assessore Lucchini – Regione Lombardia punta a rafforzare la capillarità delle azioni su tutto il territorio regionale e ad ampliare il numero di persone con disabilità coinvolte nei percorsi di autonomia, formazione e inserimento lavorativo. L’intervento si inserisce nel più ampio impegno della Regione per sostenere politiche inclusive e favorire la piena partecipazione delle persone con disabilità alla vita sociale ed economica della comunità lombarda.

I progetti, che si svilupperanno nel triennio 2026-2028, garantiranno maggiore continuità e una programmazione più efficace per tutti gli operatori coinvolti.

“Un modello operativo – ha spiegato Lucchini – che valorizza il welfare territoriale e offre una presa in carico multidisciplinare, innovando e personalizzando sempre di più le misure di intervento. Un approccio che rafforza la cooperazione tra pubblico e privato e che valorizza talenti, capacità e attitudini delle persone”.

ATTENZIONE ALLA DISABILITÀ ACQUISITA PER TRAUMA O MALATTIA DEGENERATIVA – “Dopo gli importanti risultati raggiunti con la precedente edizione del bando – ha sottolineato Lucchini – che ha permesso di concretizzare 57 progetti regionali, potremo nuovamente finanziare interventi capaci di generare competenze e valore sociale. Per la prima volta saranno coinvolte anche le persone con disabilità acquisite a seguito di trauma o malattie degenerative. Proprio a loro è dedicata una linea di intervento specifica finalizzata all’acquisizione di nuove abilità e strategie utili all’inserimento o reinserimento nel contesto socio-lavorativo. Tutti i percorsi saranno realizzati dagli enti beneficiari in partenariato tra loro per promuovere una autentica alleanza territoriale tra Terzo settore, enti locali, servizi di formazione e autonomia, istituti professionali e centri socio-educativi”.

I 76 progetti finanziati coinvolgono l’intero territorio lombardo e sono distribuiti tra le diverse province con i seguenti enti capofila:

MILANO – 19 PROGETTI

* CSeL Consorzio – Società Cooperativa Sociale – PASSI – percorsi di autonomia, sviluppo, sperimentazione e inclusione 280.572 euro;

* Azienda Sociale del Legnanese (Azienda So.Le.) – Si Può Fare! Costruire autonomia: abilità orientamento e inclusione per le persone con disabilità 299.988 euro;

* Associazione per la Ricerca Sociale ETS – Team Parkinson: Opportunità e Servizi di Supporto Multidisciplinare (T-PARK) 300.000 euro;

* Arcipelago Cooperativa Sociale – FILO- Formazione Inclusione Lavoro Occupabilità 297.773 euro;

* Associazione DIESIS APS – PRO.V.A.! – Percorsi Relazionali e Operativi per la Vita Autonoma ​288.078;

* A&I Società Cooperativa Sociale ONLUS – SuPerA – Supporto Per l’Accompagnamento al lavoro​287.813 euro;

* Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano ONLUS – l’Inclusione come non l’hai mai vista 291.218 euro;

* Fondazione La Comune – Impresa Sociale – Futuri Lavorativi: Formazione al Lavoro per l’Inclusione Attiva 296.000 euro;

* Spazio Vita Niguarda Onlus Società Cooperativa Sociale – Partecip-Azione: lavoro e inclusione per Persone con Disabilità Motoria 270.799 euro;

* L’Impronta Associazione ONLUS – IMPATTI 268.100 euro;

* Consorzio SIR Solidarietà in Rete – LAVORARE IN SALUTE 2.299.900 euro;

* CE.SVI.P Lombardia – LAVORO E SOCIETÀ ACCESSIBILE: NUOVE STRATEGIE PER L’INCLUSIONE ATTIVA E L’INNOVAZIONE NEI CONTESTI LAVORATIVI​ 238.000 euro;

* Agenzia Nazionale Disabilità e Lavoro – VIVA! – Valorizzare l’Inclusione e la Vita Attiva dopo la disabilità 271.437 euro;

* Cooperativa Lotta contro l’Emarginazione – Fare Co.Se. 2.0 299.660 euro;

* Azienda Speciale Consortile Comuni Insieme – Trame inclusive, dal nodo all’azione: percorsi di partecipazione e occupabilità 239.953 euro;

* Azienda Servizi Comunali alla Persona – T.O.P. 2 (Transizioni Orientamento Prospettive) 287.811 euro;

* Spazio Aperto Servizi Cooperativa Sociale – Elev@bilità 2.0 300.000 euro;

* Samsic HR Italia Spa – A.R.I.A Autonomia, Reti, Inclusione, Abilità 295.208 euro;

* Offertasociale ASC. – La fabbrica del futuro 239.851 euro.

BERGAMO – 7 PROGETTI

* Mestieri Lombardia Consorzio di Cooperative Sociali – OpenSource in Rete – Ecosistemi territoriali per l’inclusione​ 300.000 euro;

* Provincia di Bergamo – Viaggio verso… l’autonomia – Vi.V.A. 2.0 – 300.000 euro;

* Dalmine Sociale – AlbilMente: Laboratori per l’inclusione e l’autonomia​ 300.000 euro;

* Cooperativa Sociale Progettazione ONLUS – Nulla su di noi, senza di noi: insieme verso ecosistemi inclusivi e senza barriere 300.000 euro;

* Comune di Bergamo – LAVORANDO INSIEME 2 300.000 euro;

* Contatto & La Bonne Semence Cooperativa Sociale – FUORI DAI MARGINI-Servizio di inserimento lavorativa protetto (SILP) Valle Brembana e Valle Imagna 270.572 euro;

* TSS Group SRL – EQUI-LA.V- Equità e Inclusione nel LAvoro e nella Vita – 150.480 euro.

BRESCIA – 14 PROGETTI

* Azienda Speciale Consortile Garda Sociale – Radici e Orizzonti – Coltivare inclusione, offrire comunità 297.361 euro;

* Fo.BA.P Fondazione Bresciana Assistenza Psicodisabili Onlus – LAB-LAV. Laboratorio lavoro 299.341 euro;

* La Mongolfiera Cooperativa Sociale Onlus – B.R.I.D.G.E. – Building Routes for Inclusion, Development, Growth & Employment 299.962 euro;

* La Nuova Cordata Cooperativa Sociale Onlus – Tramete, tessere reti per l’inclusione attiva ​299.413 euro;

* Azzurra Cooperativa Sociale Onlus – – P.O.N.T.I. – Percorsi Occupazionali, Network Territoriale per l’Inclusione in Valle Camonica 298.216 euro;

* Ovest Solidale – F.A.R.O.: Futuro, Autonomia, Risorse, Orientamento​- 299.954 euro

* La Rondine Cooperativa Sociale Onlus – IDOL 2.0: Inclusione Disabilità Orientamento Lavoro​ 295.628 euro

* Comune di Montichiari – Ineguagliabili 2.0 ​300.000 euro;

* Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona – STEP: Strutturare Traiettorie Evolutive per Progetti di vita 300.000 euro;

* Comunità Fraternità Cooperativa Sociale – Lavori in Corso 2 – LIC2 290.693 euro;

* Il Girasole Cooperativa Sociale ONLUS – COLTIVARE IL FUTURO 299.641 euro;

* Scuola Bottega Artigiani Impresa Sociale – LA BOTTEGA DELL’INCLUSIONE- LABI 2 160.000 euro;

* Futura Cooperativa Sociale ONLUS – L.I.V.E. 2.0: lavoro ed inclusione per una vera emancipazione 300.000 euro

* Autismart Onlus – HARD TO ABATE 2.0: Progetto per la formazione e percorso di inserimento lavorativo per persone affette da autismo nei settori dell’hotellerie, della ricettività turistica, dell’agricoltura, delle attività d’ufficio e della manutenzione delle auto d’epoca 263.114 euro.

COMO – 3 PROGETTI

* Comune di San Fermo della Battaglia – CAPO-LAVORI in corso – costruire futuri possibili 300.000 euro;

* Consorzio Erbese Servizi alla Persona – Q.B. – ingredienti per l’inclusione e l’autoaffermazione di Persone con Disabilità 300.000 euro;

* ASCI Azienda Sociale Comuni Insieme – Labor-ando: percorsi e laboratori per l’inclusione socio-lavorativa​ 150.000 euro.

CREMONA – 3 PROGETTI

* Comune di Cremona – LAVORI IN CORSO​ 300.000 euro;

* Consorzio Arcobaleno Cooperativa Sociale – Opportunità&Diritti – Sfide di inclusione nel cremasco 150.335 euro;

* Consorzio Sol.Co Cremona Cooperativa Sociale – INSIEME: Cooperazione e imprese for profit per l’inclusione​ 152.442 euro.

LECCO – 1 PROGETTO

* Consorzio Consolida Cooperativa Sociale – INDISPENSABILE 300.000 euro.

LODI – 1 PROGETTO

* Azienda Speciale Consortile Servizi Intercomunali – S.P.R.In.G. Sviluppare Partecipazione, Rafforzare l’INclusione e la Governance 2.0 300.000 euro.

MANTOVA – 5 PROGETTI

* Sol.Co Mantova Cooperativa Sociale verso l’inclusione attiva 2: Ambito di Mantova 300.000 euro;

* Azienda Servizi alla Persona Destra Secchia – INCLUSIONE ATTIVA 2​ 150.894 euro;

* FOR.MA Azienda Speciale Provincia di Mantova – “Verso l’inclusione attiva 2: ambito di Guidizzolo”​225.000 euro;

* ASP Territorio Suzzarese Socialis – Verso l’inclusione attiva 2: Ambito di Suzzara e Viadana 300.000 euro;

* Agorà Cooperativa Sociale ONLUS – VERSO L’INCLUSIONE ATTIVA 2: AMBITO DI ASOLA 150.080 euro.

MONZA E BRIANZA – 6 PROGETTI

* Fondazione Progetto Mirasole Impresa Sociale – L.O.M.B.A – Laboratori, Opportunità, Motivazione, Benessere ed Aziende in Lombardia 299.650 euro;

* Consorzio Desio Brianza – GPS – Generare Partecipazione Sociale 300.000 euro;

* Atipica Cooperativa Sociale Onlus – Includere per Crescere – Percorsi di inclusione sociale e lavorativa per persone con disabilità 300.000 euro;

* Comune di Vimercate – P.A.S.S.I. – Percorsi di Autonomia, Sviluppo, Socialità, Inclusione 239.840 euro;

* Consorzio Comunità Brianza Cooperativa Sociale – E P.O.I.? continua! Occupazioni Inclusive 2 298.875 euro;

* ECFOP Ente Cattolico Formazione Professionale Monza Brianza – CIA 2- Cantieri di Inclusione Attiva. Percorsi di integrazione sociale e professionale di giovani con disabilità per sostenere il diritto alla vita indipendente. 192.075 euro.

PAVIA – 7 PROGETTI

* Fondazione Caritas di Vigevano – ‘D.R.E.A.M. 2.0 : Disability, Reti, Empowerment, Autonomia, Multidimensionalità’ 299.917 euro;

* Centro Servizi Formazione SCS – – HUBILITY-AMOCI Progettare e sperimentare HUB multidisciplinari per promuovere la cultura dell’inclusione socio-lavorativa e della vita indipendente ​300.000 euro;

* Fondazione Le Vele – Hub-ility Evolution – Nuove Connessioni per l’Inclusione 272.319 euro;

* Agenzia Provinciale per l’Orientamento il Lavoro e la Formazione – HUB-ILITY PAVIA – più rete più opportunità 300.000 euro;

* Cooperativa Sociale TreottoUno – AgriAbility-Percorsi di inclusione socio- lavorativa per le persone in condizioni di vulnerabilità o a rischio di marginalità nel settore agroalimentare 292.957euro;

* Comune di Siziano – Arch-IN: costruiamo ponti per creare orizzonti 300.000 euro;

* Opera Diocesana Preservazione della Fede – Hub-ility Oltrepò Pavese – Direzione Futuro Inclusivo 300.000,00 euro.

SONDRIO – 2 PROGETTI

* Sol.Co Sondrio Cooperativa Sociale – IN ACTION 2 – Azioni innovative per l’inclusione attiva e l’integrazione socio-lavorativa in Provincia di Sondrio 300.000 euro;

* San Michele Cooperativa Sociale – FRAMEWORK – Ricerca e sperimentazione di nuovi modelli inclusivi e di partecipazione.

VARESE – 8 PROGETTI

* Azienda Speciale Consortile Medio Olona – TAGETE LAB – PERCORSI PER COLTIVARE IL FUTURO 300.000 euro;

* Comune di Luino – LUINO WORK LAB 230.452 euro;

* Agenzia Formativa Provincia di Varese – Rete Inclusiva e Sostenibile per Promuovere Opportunità Sociali nel Territorio – RISPOSTE 300.000 euro;

* Comunità Montana Valli del Verbano – VALLiNCLUSIVE- Sentieri di opportunità 217.305 euro;

* Solidarietà e Servizi Cooperativa Sociale ALL- INCLUSIVE – PASSI PER L’INCLUSIONE 240.330 euro;

* Comune di Tradate – RE- WOW – A NEW WAY OF WORKING 300.000 euro;

* Comune di Saronno – NETWORK TO RE-WIN 300.000 euro;

* Comune di Sesto Calende – A.L.I. APERTE AL TERRITORIO 275.458 euro. (LNews)

