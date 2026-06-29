Un investimento complessivo di 18,5 milioni di euro per sostenere i percorsi di autonomia delle persone con disabilità, rafforzare le reti territoriali e promuovere modelli innovativi di inclusione sociale e abitativa. È questo l’obiettivo dell’iniziativa promossa da Regione Lombardia e Fondazione Cariplo nell’ambito dell’Accordo quadro di collaborazione sottoscritto dai due enti.

La delibera approvata dalla Giunta lombarda prevede risorse per 18,5 milioni di euro, di cui 8,5 milioni stanziati da Regione Lombardia e 10 milioni da Fondazione Cariplo nell’ambito della sfida di mandato ‘Destinazione autonomia. La tua storia, insieme‘, per sostenere programmi territoriali triennali finalizzati alla realizzazione dei Progetti di Vita delle persone con disabilità.

Ecosistemi territoriali inclusivi

L’iniziativa punta a costruire ecosistemi territoriali inclusivi capaci di mettere in rete istituzioni, enti del Terzo settore, servizi sociosanitari, realtà associative e comunità locali per accompagnare le persone con disabilità verso una piena autonomia e partecipazione alla vita sociale.

Partenariati territoriali

Attraverso un avviso congiunto saranno finanziati partenariati territoriali che svilupperanno interventi integrati negli ambiti dell’autonomia abitativa, dell’inclusione sociale e lavorativa e del sostegno ai percorsi di emancipazione dal contesto familiare. Particolare attenzione sarà dedicata alla realizzazione e all’adeguamento di soluzioni abitative innovative, come gruppi appartamento e progetti di co-housing, in grado di favorire percorsi concreti di vita indipendente.

Un investimento sulle capacità delle persone con disabilità

“Con questa iniziativa – ha dichiarato l’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità di Regione Lombardia, Elena Lucchini – investiamo sulle capacità, sui desideri e sui progetti delle persone con disabilità, mettendo al centro il loro diritto a scegliere come vivere e a costruire il proprio futuro . Grazie alla collaborazione con Fondazione Cariplo garantiamo un investimento di risorse considerevoli e una visione condivisa che guarda al futuro delle nostre comunità. Vogliamo accompagnare le persone verso una piena realizzazione del proprio progetto di vita, sostenendo percorsi di autonomia abitativa, inclusione sociale e partecipazione attiva. Questo intervento rappresenta un modello concreto di alleanza sociale tra istituzioni e Terzo settore, capace di generare opportunità, rafforzare le reti territoriali e dare risposte innovative ai bisogni delle persone e delle famiglie”.

Punto di riferimento per il sistema lombardo

L’iniziativa si inserisce nel percorso di attuazione delle politiche regionali per la disabilità e delle innovazioni introdotte dalla riforma nazionale sul Progetto di Vita, contribuendo a sviluppare modelli territoriali innovativi e sostenibili che possano diventare un punto di riferimento per l’intero sistema lombardo dei servizi.

Regione Lombardia e Fondazione Cariplo confermano il proprio impegno a favore di una società sempre più inclusiva, capace di valorizzare le potenzialità delle persone e di garantire pari opportunità di partecipazione e cittadinanza.

Accompagnare alla piena autonomia

Claudia Sorlini, vicepresidente di Fondazione Cariplo ha aggiunto: “Questo bando è un punto di partenza, non un punto di arrivo. Fondazione Cariplo ha scelto di investire su una convinzione precisa: che l’autonomia delle persone con disabilità non sia una questione tecnica da risolvere, ma una priorità civile da costruire, territorio per territorio, progetto per progetto, persona per persona. La collaborazione con Regione Lombardia consente di rafforzare interventi condivisi vicini ai bisogni delle persone, in grado di accompagnarle verso una piena autonomia e partecipazione alla vita sociale”.