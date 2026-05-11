Difesa del suolo, Comazzi: 37,7 milioni, 68 interventi in 12 province

Regione Lombardia stanzia 37,7 milioni di euro per realizzare 68 interventi di difesa del suolo e contrasto del dissesto idrogeologico in più di 60 Comuni, dislocati in tutte e 12 le province lombarde.

Il piano pone l’accento sull’impegno costante nella prevenzione e messa in sicurezza del territorio.

La delibera approvata dalla Giunta regionale è stata presentata dall’assessore Gianluca Comazzi (Territorio e Sistemi verdi), di concerto con gli assessori Romano La Russa (Sicurezza e Protezione civile) e Massimo Sertori ( Enti locali e Montagna).

Comazzi: interventi strategici per la difesa del suolo

“Questo piano – ha spiegato l’assessore Comazzi – è frutto di un attento lavoro di ascolto dei territori, a sostegno dei tanti Comuni che ogni giorno devono fronteggiare emergenze di varia intensità con i limitati mezzi a loro disposizione. Con questo importante stanziamento di risorse, frutto di uno sforzo non indifferente da parte di Regione, interverremo in maniera capillare su tutte le province lombarde, permettendo agli amministratori locali di realizzare o di concludere interventi strategici e prioritari per la difesa del suolo”.

“La sicurezza dei cittadini e delle comunità – ha sottolineato – resta una priorità assoluta nell’agenda di governo di Regione Lombardia. In un’epoca di grandi cambiamenti climatici e di eventi meteorologici straordinariamente intensi è infatti di vitale importanza investire in prevenzione”.

La Russa: importante passo per la sicurezza dei lombardi

“L’approvazione del Programma 202 – 2028 – ha precisato l’assessore La Russa – rappresenta un passo importante per la sicurezza del nostro territorio. Si tratta di interventi prioritari mirati alla difesa del suolo e alla mitigazione dei rischi idrogeologici in tutta la Lombardia, frutto di una programmazione strategica che punta sulla prevenzione strutturale per tutelare l’incolumità dei cittadini e la resilienza delle nostre comunità. Continuiamo a investire con concretezza per garantire risposte rapide ed efficaci alle fragilità del territorio”.

Sertori: risposta concreta ai territori

“In questo nuovo ed importante provvedimento per la difesa del suolo e la mitigazione dei rischi idrogeologici – ha sottolineato l’assessore Sertori – c’è innanzitutto una risposta concreta alle tante segnalazioni provenienti dai nostri territori. Interventi condivisi anche attraverso la nostra rete di Uffici territoriali regionali, di cui ho la competenza. Ci tengo ancora una volta a sottolineare il valore della sinergia tra i diversi Assessorati per dare una risposta più efficace alle esigenze di presidio”.

Difesa del suolo, 68 interventi in oltre 60 Comuni delle 12 province.

L’elenco comprende interventi di manutenzione dei corsi d’acqua, consolidamento dei versanti in frana, ripristino della viabilità a seguito di interruzioni dovute al distaccamento di materiale roccioso e la realizzazione di aree e vasche di laminazione, per proteggere i territori da eventuali esondazioni.

Questo l’elenco dei finanziamenti suddiviso per provincia.

A questo link il dettaglio relativo ai singoli Comuni.