Al Policlinico di Milano 40 nascite in 36 ore: è record

Alla Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, nella Clinica Mangiagalli, le giornate del 6 e 7 maggio 2026 si sono trasformate in una straordinaria testimonianza di vita e di impegno condiviso, con un record di nascite. In appena 36 ore sono nati 40 bambini – 23 femmine e 17 maschi – tra cui due coppie di gemelli. Solo nella giornata di mercoledì 7 maggio si sono registrate 28 nascite, un dato che conferma il ruolo centrale della struttura milanese nell’assistenza materno-infantile lombarda.

Il lavoro costante degli operatori sanitari

Nei reparti dedicati alla maternità traspare l’emozione e la cura per i più piccoli: i primi gesti dei neogenitori, i momenti dell’allattamento, le visite e il lavoro costante degli operatori sanitari raccontano una quotidianità fatta di professionalità e umanità. Medici, ostetriche, infermieri e tutto il personale accompagnano le famiglie in uno dei momenti più importanti della loro vita, garantendo assistenza continua anche nelle giornate di maggiore attività.

Policlinico di Milano, record di nascite: 50 cicogne in più dall’inizio dell’anno rispetto al 2025

La tendenza delle nascite al Policiclico di Milano conferma inoltre un andamento positivo: nel mese di aprile il numero dei nuovi nati ha registrato un incremento del 2,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, con 50 nascite in più dall’inizio dell’anno.

Una bella notizia per Milano e per tutta la Lombardia, che testimonia il valore del sistema sanitario regionale e l’impegno quotidiano dei professionisti che operano nei reparti dedicati alla nascita. Ai nuovi genitori e ai loro bambini il più caloroso augurio di felicità e serenità.

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