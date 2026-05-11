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Lombardia Notizie / Trasporti e mobilità sostenibile

Stanziati oltre 7,7 milioni per manutenzione di funivie e funicolari

Foto della Funicolare di Bergamo, una delle infrastrutture finanziate da Regione che ha stanziato risorse per manutenzione impianti a fune.

Lucente: manteniamo impegno e garantiamo sicurezza ed efficienza.

Uno stanziamento totale di oltre 7,7 milioni di euro per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti a fune con obblighi di TPL (Trasporto Pubblico Locale) nel triennio 2026-2028 nelle province di Bergamo, Como e Lecco. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta di Regione Lombardia, su proposta dell’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile Franco Lucente, che punta ad ammodernare il sistema infrastrutturale del territorio, garantendo ai cittadini standard di efficienza e sicurezza sempre più elevati e in linea con le normative vigenti.

Lucente: manteniamo l’impegno per garantire trasporti efficienti 

foto generica dell'assessore Lucente che nel comunicato commenta le risorse per la manutenzione straordinaria degli impianti a fune

“Regione Lombardia – sottolinea Franco Lucente – mantiene il suo impegno e continua a mettere in campo risorse per garantire la sicurezza e l’efficienza degli impianti a fune, un importante tassello del Trasporto Pubblico Locale”.

“Questa misura – aggiunge l’assessore – conferma ancora una volta la volontà di mettere al centro i bisogni del territorio con un duplice obiettivo”.

“Da un a lato  – spiega  – valorizzare questi luoghi da un punto di vista turistico, offrendo un servizio all’avanguardia a coloro che scelgono la Lombardia”.

“Dall’altro  – conclude Lucente – permettere ai residenti di avvalersi del trasporto pubblico, avendo la possibilità di scegliere un modo di muoversi sostenibile e accessibile a tutti”.

La suddivisione delle risorse stanziate per la manutenzione degli impianti a fune

Entrando più in dettaglio il finanziamento previsto sarà così distribuito nelle province interessate:

Bergamo risorse totali nel triennio 2.705.000 euro

– Funicolare ‘Bergamo città bassa – città alta ‘/proprietario ATB Mobilità.
2026: 1.676.400 euro.
2027:609.600 euro.
2028: 254.000 euro.

– Funivia ‘Albino-Selvino’/ proprietario AMIAS Servizi
2026: 115.500 euro.
2027: 49.500 euro.
2028: –

Como risorse totali nel triennio 348.920 euro

– Funivia ‘Argegno-Pigra’/ proprietario comune di Pigra.
2026: 244.244 euro.
2027: 69.784 euro.
2028: 34.892 euro.

Lecco risorse totali nel triennio 3.104.880 euro

– Funivia ‘Malnago-Piani d’ Erna’ / proprietario comune di Lecco.
2026:1.241.952 euro.
2027: 931.464 euro.
2028: 931.464 euro.

– Funivia ‘Moggio-Piani di Artavaggio’/ proprietario comune di Moggio.
2026: 600.000 euro.
2027: 986.000 euro.
2028: –

Manutenzione impianti a fune: obiettivo è il rispetto della normativa in vigore

Gli interventi di manutenzione straordinaria che saranno finanziati si basano su una stima delle ricognizioni annuali dei fabbisogni e su un’istruttoria realizzata da Regione Lombardia che ha coinvolto gli enti proprietari. L’obiettivo è garantire che il funzionamento in sicurezza dei diversi impianti rispetti le normative in vigore e non registri criticità legate alla mancanza di risorse da parte dei soggetti pubblici proprietari di queste infrastrutture.

A questo link il pdf con il dettaglio delle risorse, ripartite per provincia e per singolo anno.

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