LNews-DISABILITÀ, AL VIA MISURA SOLLIEVO, STANZIATI 28 MILIONI PER IL PROSSIMO TRIENNIO

ASSESSORE LUCCHINI: POTENZIAMO I SERVIZI, TRASPORTO PER PERSONE CON DISABILITÀ E SOLLIEVO AI CAREGIVER

(LNews-Milano, 21 Gen) Via libera dalla Giunta lombarda alla nuova misura ‘Sollievo’ che, con una dotazione complessiva di 28,2 milioni di euro per il triennio 2026–2029, finanzierà interventi personalizzati rivolti a persone con disabilità, promuovendo il mantenimento a domicilio, l’autonomia e la qualità della vita, in coerenza con il progetto di vita previsto dalla normativa nazionale.

Tale intervento, proposto dall’assessore alla Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità Elena Lucchini, si colloca nell’ambito del PR FSE+ 2021–2027 – Priorità Inclusione Sociale, ed è destinato al rafforzamento dei servizi sociali territoriali per le persone con disabilità e non autosufficienti e al sostegno dei caregiver familiari.

L’erogazione dei servizi sarà realizzata dagli Ambiti territoriali, anche in forma associata, attraverso una rete integrata pubblico-privato e articolata in diverse linee di azione: servizi di sollievo diurno e domiciliare, trasporto per l’accesso ai servizi sociali e sociosanitari (centri diurni per disabili, centri socio educativi e servizi di formazione all’autonomia), sostegno ai caregiver familiari e rafforzamento della gestione del progetto di vita.

“I temi del sollievo e del trasporto rappresentano una delle sfide più importanti – dichiara l’assessore Lucchini – . Con questa misura intendiamo rafforzare le azioni che Regione Lombardia ha già messo in campo, in modo concreto e puntando sul benessere delle persone con disabilità e delle loro famiglie, riconoscendo il valore fondamentale del lavoro di cura svolto quotidianamente dai caregiver. Vogliamo offrire risposte flessibili e personalizzate, capaci di sostenere la vita quotidiana, prevenire l’isolamento e rafforzare i servizi territoriali, mettendo al centro la persona e il suo progetto di vita”.

“Si tratta di una misura – prosegue l’assessore – che rafforza il sistema lombardo del welfare di comunità, valorizzando il ruolo degli Ambiti territoriali e promuovendo un’integrazione sempre più efficace tra servizi sociali e sociosanitari, in linea con i principi dell’inclusione e della presa in carico globale”.

La misura sarà attuata attraverso un apposito Avviso pubblico, che sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale www.fse.regione.lombardia.it. (LNews)

red

