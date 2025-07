Fondo sociale regionale 2025, risorse per 59 milioni 

Via libera al piano di riparto delle risorse del Fondo sociale regionale. La Giunta di Regione Lombardia, su proposta dell’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Elena Lucchini ha approvato lo stanziamento da 59 milioni di euro per il 2025. I fondi sono destinati al cofinanziamento delle unità di offerta sociali relativi alle aree Minori e Famiglia, Disabili, Anziani.

“La nostra Regione – ha spiegato l’assessore – considera centrali le politiche a sostegno dei bisogni della persona e della famiglia e ritiene dunque necessario programmare e promuovere azioni, interventi e progettualità sempre più personalizzati e integrati che consentano ai diversi attori locali di operare in rete per una sempre più efficiente allocazione delle risorse”.

“Proprio per questo – ha sottolineato Lucchini – reputiamo fondamentale il ruolo di regia regionale volta a una collaborazione strategica che sostenga la programmazione locale di servizi e interventi sociali – ha chiarito – per agire in un’ottica di prevenzione in grado di intercettare anche i bisogni emergenti. Prioritario è garantire la continuità e il rafforzamento di tutti quei servizi che possano contribuire alla coesione sociale delle comunità. E questo, come sempre, è possibile grazie a un’alleanza tra Regione, Enti locali, Terzo settore e Enti gestori”.

“Le risorse del Fondo sociale regionale – ha concluso la responsabile alla Famiglia – unitamente a quelle autonome dei Comuni, concorrono alla realizzazione delle azioni previste dalla programmazione sociale dei Piani di zona”.