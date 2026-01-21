Trenord: nel 2025 oltre 780.000 corse e 205 milioni di passeggeri

Nel 2025 Trenord ha effettuato 780.000 corse, con un incremento del 3% rispetto al 2024, trasportando complessivamente 205 milioni di passeggeri. È questo il quadro di un sistema ferroviario regionale in forte crescita, che rappresenta circa un quarto dell’offerta nazionale. Ben 590.000 treni hanno avuto origine o destinazione nella città di Milano, a conferma della centralità del nodo lombardo nel sistema nazionale.

Lombardia sempre più intermodale e interconnessa

“Numeri confortanti – ha dichiarato l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente – che dimostrano l’importanza strategica del servizio ferroviario per i lombardi, sia per gli spostamenti legati al pendolarismo sia per motivi di svago. In particolare, si sta rivelando lungimirante la nostra scelta di potenziare le linee suburbane, con una connessione sempre più capillare con Milano e le principali località del territorio, e i servizi Regio Express e transfrontalieri. Un impegno totale che vede la Lombardia sempre più intermodale e interconnessa, con progetti che migliorano l’accessibilità anche agli aeroporti con l’apertura del collegamento tra il Terminal 2 dell’aeroporto di Malpensa e Gallarate”.

I numeri del servizio di Trenord nel 2025

La domanda di mobilità continua a crescere. A novembre 2025, nei giorni feriali, i viaggiatori sono stati in media 790.000 al giorno, il 4% in più rispetto allo stesso periodo del 2024. Le linee suburbane hanno registrato l’aumento più significativo: 384.000 passeggeri giornalieri, con una crescita dell’8%. In aumento anche i flussi sulle linee Regio Express e Regionali, che hanno raggiunto i 378.000 viaggiatori al giorno (+2%). Prosegue inoltre il trend positivo dei viaggi nel fine settimana. Nel 2025 i flussi del weekend hanno superato del 30% i livelli pre-Covid. Il sabato hanno viaggiato in media 505 mila passeggeri (+5% sul 2024), mentre nei giorni festivi sono stati 384 mila (+9%).

Migliora anche la qualità del servizio. Nel 2025 l’83,8% dei treni è arrivato puntuale, con un aumento di quasi 4 punti percentuali rispetto al 2024. L’89,6% dei convogli ha raggiunto la destinazione entro 7 minuti dall’orario previsto e il 96,7% entro 15 minuti. Escludendo le cause esterne – come maltempo, comportamenti impropri o interventi delle Autorità – la puntualità sale all’87,6%.

Impegno per rendere la rete sempre più moderna

“Grazie ai nuovi 214 treni che circolano su tutte le tratte ferroviarie – ha sottolineato Lucente – migliora anche la puntualità, nonostante le diverse criticità dovute anche agli importanti interventi infrastrutturali che stanno interessando il sistema lombardo. Dobbiamo e possiamo fare ancora di più, con l’unico obiettivo di offrire all’utenza un servizio sempre più moderno e confortevole, anche in vista delle prossime Olimpiadi Milano-Cortina”.

Sulla regolarità del servizio hanno inciso anche l’elevata intensità del traffico ferroviario sulla rete lombarda, in particolare nel nodo di Milano, e i numerosi interventi di potenziamento infrastrutturale. Nel corso del 2025 sono stati infatti attivati 207 cantieri sui binari regionali, il 23% in più rispetto all’anno precedente, a testimonianza dell’impegno per rendere la rete sempre più moderna, sicura ed efficiente.