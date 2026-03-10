LNews-Foto. PRESENTATO IN REGIONE PROGETTO ‘COLTIVIAMO’. ASSESSORE MAIONE: RIPARTIAMO DAI RAGAZZI PER CONOSCERE LE VIRTU’ DELLA TERRA

NUOVA EDIZIONE DEL PERCORSO EDUCATIVO SULLA SOSTENIBILITA’ E L’EDUCAZIONE AMBIENTALE

(LNews-Milano, 10 mar) L’assessore regionale all’Ambiente e Clima, Giorgio Maione, ha presentato oggi in Regione la nuova edizione di ‘ColtiviAmo’, progetto di educazione agraria e ambientale rivolto alle scuole e a tutti i cittadini, realizzato con il gruppo editoriale Netweek. Nata durante il periodo del Covid con l’obiettivo di riportare la natura nelle mani delle persone, l’iniziativa originaria ‘Facciamo l’orto in casa’ ha coinvolto migliaia di lettori attraverso bustine di semi distribuite nei settimanali. Da lì il progetto si è ampliato con nuove proposte dedicate ad aromatiche, spezie e sementi particolari. Dal 2022 Coltiviamo si è rivolto ai bambini e alle scuole primarie, trasformandosi in un percorso educativo sulla sostenibilità con il sostegno di Regione Lombardia. Alla presentazione di oggi sono intervenuti Riccardo Galione, direttore commerciale Netweek, e Daniele Vanoli, ideatore del progetto.

I numeri raccontano un impatto significativo: oltre 24.500 bambini, 600 scuole, 1.200 classi, con una diffusione editoriale e digitale che porta il messaggio della sostenibilità a tutti. Sono state distribuite 40.000 bustine di semi, 32 tonnellate di terriccio, e coinvolte più di 800 scuole in quattro regioni, pari a una scuola primaria su cinque. Il progetto offre alle scuole un ‘green kit’ completo e attività pratiche che insegnano responsabilità, cura, condivisione e il valore del tempo della natura. Il percorso si completa con laboratori e attività legate anche alla cucina, per collegare ciò che si coltiva a un’alimentazione consapevole.

“Una bella occasione per rilanciare il tema dell’educazione ambientale, – ha sottolineato l’assessore Maione – attraverso il corretto rapporto e la crescita sana dei nostri ragazzi nell’ambiente. Abituarli alle semplicità, al rapporto diretto con la natura, far crescere una pianta o un fiore: sono tutti gesti concreti che fanno capire come attenzione, cura per un piccolo seme siano importanti per far germogliare una vita”.

Dopo il debutto nel 2025, ‘ColtiviAmo’ quest’anno raddoppia la durata sulle emittenti Telecity (Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria), introducendo un secondo blocco dedicato a nutrizione, ristorazione e sostenibilità, con il contributo di professionisti del settore. Tra le novità, la partecipazione di Simone Barbato, volto noto e mimo di Zelig, in una veste “naturale” pensata per i più piccoli.

Il progetto rafforza inoltre la sua presenza digitale con nuovi canali social dedicati. Cresce anche la rete dei partner: con Regione Lombardia, Technoprobe, Consorzio Agrario Lombardo, La Bergamina di Arcore (MB) e la nuova collaborazione con Leolandia, che offrirà alle scuole giornate dedicate e agevolazioni.

Coltiviamo è più di un titolo: è un invito ad agire. Coltivare la terra, la conoscenza, il rispetto e il futuro. Se anche un solo bambino tornerà a casa chiedendo di piantare qualcosa insieme ai genitori, il progetto avrà raggiunto il suo scopo. (LNews)

