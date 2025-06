Cantieri estivi treni, in Lombardia potenziati i bus sostitutivi

Un contributo di 286.000 euro per potenziare i servizi di autobus sostitutivi allestiti in concomitanza con le interruzioni estive sulla tratta ferroviaria Lecco-Colico-Sondrio-Tirano, previste dal 15 giugno al 14 settembre 2025. È quanto prevede una delibera approvata alla Giunta regionale della Lombardia, su proposta dell’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente. Lo schema di accordo tra Regione Lombardia e Agenzia per il TPL del bacino di Como, Lecco e Varese prevede il finanziamento regionale di alcune autolinee gestite dall’Agenzia in particolare sulla tratta Lecco-Colico.

Bus sostitutivi sulla tratta Lecco-Colico-Sondrio-Tirano

Dal 9 giugno al 14 settembre 2025 il servizio è potenziato sulle linee afferenti ai seguenti 5 ‘corridoi’:

Corridoio 1 ‘Como – Menaggio (Bellagio – Varenna, via lago)’ – Linea C10

Corridoio 2 ‘Como – Bellagio (Varenna, via lago)’ – Linea C30

Corridoio 3 ‘Canzo-Asso – Bellagio (Varenna via lago)’ – Linea C36

Corridoio 4 ‘Lecco – Bellagio (Varenna, via lago)’ – Linea D110

Corridoio 5 ‘Lecco – Valsassina – Bellano’ – Linea D35, Linea D20 e Linea D27.

Assessore Lucente: impegno importante per garantire servizio ai viaggiatori

“Un impegno importante di Regione Lombardia per garantire ai viaggiatori un servizio competitivo anche in un periodo difficile, con la chiusura della linea ferroviaria per una serie di lavori infrastrutturali programmati da RFI – dice l’assessore regionale Franco Lucente –. Trenord ha già programmato, d’accordo con Regione, i servizi di autobus sostitutivi del servizio ferroviario regionale per garantire la mobilità. Per cercare di snellire l’asse principale ferroviario, abbiamo deciso potenziare anche l’esercizio delle linee su gomma di competenza dell’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale di Como, Lecco e Varese operanti sul bacino di trasporto solitamente servito dalla linea ferroviaria. Così da fornire un’alternativa ulteriore di mobilità pubblica ai viaggiatori”.

“Sappiamo che vi saranno delle criticità e che sarà un’estate particolarmente complessa: Regione Lombardia, insieme agli operatori del traporto locale e regionale, è impegnata a fornire il miglior servizio possibile, per restituire poi – al termine degli interventi infrastrutturali – una linea ferroviaria finalmente efficiente e moderna” conclude Lucente”.