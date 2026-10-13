LNotizie-Foto/Video. Eicma 2026, presentata a Palazzo Lombardia l’edizione più grande di sempre. Presidente Fontana: vetrina internazionale per la nostra Regione

Oltre 300.000 metri quadrati complessivi, 754 espositori e 2.120 brand da 52 Paesi

(LNotizie – Milano, 13 ott) Dieci padiglioni, oltre 300.000 metri quadrati di superficie e 2.120 marchi provenienti da tutto il mondo. Eicma 2026 si prepara a diventare l’edizione più grande di sempre da quando la manifestazione si svolge a Fiera Milano Rho. L’83ª edizione dell’Esposizione internazionale delle due ruote, in programma dal 3 all’8 novembre, è stata presentata oggi a Palazzo Lombardia alla presenza del presidente della Regione, Attilio Fontana.

L’appuntamento di riferimento per il settore motociclistico mondiale vedrà quest’anno la partecipazione di 754 espositori da 52 Paesi, confermando il ruolo della Lombardia come punto d’incontro internazionale per imprese e appassionati delle due ruote.

Presidente Fontana: i grandi eventi rafforzano l’attrattività della Lombardia – “Manifestazioni come Eicma – ha dichiarato il presidente Fontana – contribuiscono ad accrescere la credibilità del nostro territorio a livello internazionale. Quando i grandi eventi funzionano bene, come abbiamo dimostrato anche con le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, il mondo si rende conto che in Lombardia siamo capaci di organizzare iniziative di altissimo livello. Questo rappresenta un elemento importante anche per attrarre nuovi investimenti, perché le imprese scelgono di investire dove le cose funzionano.

“Le fiere – ha concluso Fontana – continuano a svolgere un ruolo fondamentale: offrono la possibilità di conoscere direttamente i prodotti, incontrare le aziende e costruire relazioni. Per questo Regione Lombardia ha sempre sostenuto e continuerà a sostenere le piccole e medie imprese che vogliono partecipare alle manifestazioni fieristiche, valorizzando un settore strategico per la nostra economia e per la visibilità internazionale del territorio”.

Le novità dell’edizione 2026 – Tra le principali novità spicca ‘Speed Legends’, la mostra dedicata alla storia della MotoGP, che accompagnerà i visitatori in un viaggio attraverso l’evoluzione del motociclismo da competizione. Il claim di questa edizione, ‘Always the first time. Ogni anno, una scoperta’, racconta EICMA come il luogo in cui, anno dopo anno, il mondo delle due ruote continua a vivere l’emozione della prima volta. (LNotizie)

Attenzione, video a questo link:

https://www.swisstransfer.com/dl/01a13521-8836-716d-bfd8-1b1e0a9b144e

Contiene immagini di copertura e interviste a:

– Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia;

– Pietro Meda, presidente di Eicma;

– Giovanni Bozzetti, presidente di Fondazione Fiera Milano.

gor