Eicma, presentata a Palazzo Lombardia l’edizione 2025

Fontana: ruolo centrale della Regione nel settore delle due ruote

A Palazzo Lombardia sale il sipario su EICMA 2025. L’82esima edizione dell’Esposizione internazionale delle due ruote è in programma dal 4 al 9 novembre nei padiglioni di Fiera Milano a Rho. Alla conferenza stampa di presentazione sono intervenuti il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, e, tra gli altri, il presidente di EICMA Pietro Meda e l’amministratore delegato Paolo Magri, il presidente di Fondazione Fiera Milano, Giovanni Bozzetti, e il sindaco di Milano, Giuseppe Sala.

I numeri di EICMA 2025

Sono oltre 730 gli espositori che saliranno su questo importante palcoscenico, di cui il 30% in rappresentanza del Made in Italy. Durante l’evento saranno esposti 2.000 marchi provenienti da 50 Paesi che hanno scelto EICMA come efficace strumento di comunicazione e di proiezione sui mercati esteri. Il claim di quest’anno è ‘That’s Amore’ e richiama la forte passione che fa battere il cuore del motociclismo.

Cuore, passione e attrattività lombarda

Il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, è intervenuto alla presentazione dell'edizione 2025 di EICMA“Prosegue il nostro impegno per sostenere l’attrattività lombarda – ha dichiarato il presidente Fontana – che rappresenta un primato italiano ed europeo. Solo lo scorso anno, una buona parte di investimenti di capitali esteri in Italia è stata fatta nella nostra Regione. Eventi come questo sono importanti per confermare il ruolo centrale della Lombardia e ampliare in maniera consistente il numero delle persone che interessate al nostro territorio. Come testimonia il claim ‘That’s Amore’, EICMA è soprattutto cuore e passione. Non solo sul nostro territorio, ma ovunque nel mondo, le due ruote sono qualcosa di unico e di speciale”.
