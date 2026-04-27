La Regione Lombardia guarda con soddisfazione ai risultati della Design Week 2026, che ha visto protagonisti il Salone del Mobile e il Fuorisalone, confermando il territorio come capitale internazionale del design e confermando la sua vocazione a qualificarsi come piattaforma integrata tra industria, cultura e turismo. Con oltre 800.000 presenze complessive, provenienti da 167 Paesi, la Design Week si afferma come uno degli appuntamenti globali più rilevanti, capace di generare un impatto economico diretto di 255 milioni di euro (+14,7% rispetto al 2025) e di attivare una filiera diffusa che coinvolge imprese, distretti produttivi e servizi su scala regionale. Un altro elemento rilevante è l’incremento della spesa media procapite, salita a 250.000 euro (+8.6%).

Un comparto che vale oltre 10 miliardi di fatturato

“La Lombardia – sottolinea l’assessore regionale al Turismo e Marketing territoriale Debora Massari – è leader europeo della filiera: sul nostro territorio sono attive 30.000 imprese del design e arredo che danno lavoro a circa 90.000 addetti, un comparto che vale oltre 10 miliardi di fatturato. Il tasso di occupazione degli alberghi tocca quota 90% nei giorni clou del Salone”.

Il Salone del Mobile ha registrato 316.342 presenze, con una quota di operatori esteri pari al 68% e la partecipazione di 1.900 brand da 32 Paesi, consolidando il suo ruolo di piattaforma strategica per l’internazionalizzazione e lo sviluppo del business. Parallelamente, il Fuorisalone 2026 ha animato il territorio con oltre 1.300 eventi e più di 500.000 visitatori, trasformando Milano in un palcoscenico diffuso di sperimentazione tra design, tecnologia, moda, arte e sostenibilità. Tanti visitatori anche in piazza Città di Lombardia, che ha ospitato uno speciale FuoriSalone con numerosi elementi di attrattività, eventi e incontri.

Oltre i confini urbani, sul territorio regionali

L’edizione 2026 segna un’evoluzione significativa: la Design Week supera i confini urbani e si configura come un ecosistema lombardo, coinvolgendo altre province e disseminandosi sull’intero territorio regionale. Dai distretti produttivi della Brianza alle filiere del contract, fino al sistema dell’ospitalità e del commercio, l’evento attiva una rete integrata che valorizza competenze, saper fare e attrattività internazionale.

“La Design Week 2026 – commenta l’assessore Massari – il Salone del Mobile e il Fuorisalone non sono più solo eventi milanesi, ma un patrimonio regionale che genera valore diffuso, occupazione e opportunità per tutta la filiera. Come Regione continuiamo a investire su questo modello, sostenendo internazionalizzazione, innovazione e promozione integrata, perché il design è uno dei driver strategici per la crescita e l’identità della Lombardia nel mondo”.

Presenze internazionali, nuove generazioni e media globali

La crescita delle presenze internazionali, con mercati in espansione come Stati Uniti, Germania, Spagna e nuove geografie emergenti, insieme alla forte partecipazione delle nuove generazioni e dei media globali, conferma la centralità della Lombardia nei processi di trasformazione del settore. La Design Week si consolida così come una infrastruttura permanente del design, capace di trasformare relazioni in opportunità e visioni in sviluppo economico, rafforzando il posizionamento della Lombardia come hub internazionale dell’innovazione e della cultura del progetto.