Confermato l’impegno per lo stabilimento Electrolux di Solaro (MI)

Raggiunta, dopo 30 ore di confronto al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) con l’azienda e le organizzazioni sindacali, l’intesa sul nuovo piano industriale di Electrolux che prevede una produzione di circa 3,2 milioni di pezzi annui a fine piano, confermando il ruolo strategico degli stabilimenti italiani.

Rispetto ai 1.719 esuberi inizialmente annunciati dall’azienda, il nuovo piano prevede un massimo di 902 uscite da gestire esclusivamente su base volontaria e incentivata, con il sostegno degli ammortizzatori sociali.

Il futuro dello stabilimento Electrolux di Solaro (Milano)

Per quanto riguarda investimenti e prospettive produttive confermati gli impegni per lo stabilimento di Solaro (Milano).

“L’accordo raggiunto al MIMIT – commenta l’assessore di Regione Lombardia all’Istruzione, Formazione e Lavoro Simona Tironi – rappresenta un passaggio importante per i lavoratori dello stabilimento Electrolux di Solaro e per le loro famiglie. La riduzione degli esuberi e il ricorso esclusivo a uscite volontarie e incentivate sono risultati significativi del confronto tra istituzioni, azienda e organizzazioni sindacali”.

“Ora occorre dare attuazione agli investimenti previsti – prosegue l’assessore – perché dalla solidità del progetto industriale dipende la tutela dell’occupazione nel tempo. Il nostro impegno è accompagnare questa fase con attenzione ai lavoratori e alle competenze necessarie per il futuro produttivo del sito”.

“Solaro – conclude Tironi – custodisce un patrimonio di professionalità che deve trovare prospettive concrete di crescita: gli impegni assunti devono tradursi in innovazione, produzione e stabilità occupazionale“.