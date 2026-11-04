LNotizie-Economia. Basket Bond Lombardia: quarta emissione da 9 milioni di euro, salgono così a 40 i milioni per progetti di finanza alternativa delle imprese

Tre nuovi minibond per sostenere gli investimenti di aziende in provincia di Como, Brescia e Sondrio

(LNotizie – Milano, 04 nov) Nuova emissione di minibond da 9 milioni di euro nell’ambito di Basket Bond Lombardia, il programma di Regione Lombardia dedicato alle piccole e medie imprese che investono nella crescita, nell’innovazione e nella sostenibilità.

Nello specifico, questa quarta tranche di emissione riguarda le seguenti aziende: Taroni SpA (Grandate, Como), Rebaioli SpA (Darfo Boario Terme, Brescia) e La Roncaiola Srl (Talamona, Sondrio), portando a circa 40 milioni di euro il valore dei minibond mobilitati dal programma, con 13 imprese lombarde complessivamente coinvolte.

La misura, promossa dall’assessore regionale allo Sviluppo economico Guido Guidesi, mette a disposizione delle imprese uno strumento di finanza alternativa al credito bancario tradizionale, accompagnando investimenti destinati al rafforzamento della capacità produttiva e delle filiere, alla digitalizzazione e alla transizione verso modelli di produzione più sostenibili.

L’operazione si inserisce in una più ampia strategia regionale di sostegno alla competitività del sistema economico, attraverso strumenti finanziari diversificati che consentono di supportare gli investimenti delle aziende.

Tre progetti in tre settori strategici della manifattura lombarda – Taroni S.p.A., realtà della filiera tessile e serica comasca, ha emesso un minibond da 2,5 milioni di euro per sostenere un programma di investimento che prevede l’introduzione di nuove tecnologie per la stampa tessile a minore impatto ambientale e la digitalizzazione del patrimonio archivistico dell’impresa, anche mediante strumenti di Intelligenza Artificiale.

Rebaioli S.p.A., impresa bresciana specializzata nella realizzazione di infrastrutture elettriche, ha emesso un minibond da 4 milioni di euro per finanziare l’espansione della propria capacità produttiva con l’acquisizione di nuovi mezzi, macchinari e attrezzature specialistiche destinati ai cantieri per la realizzazione e l’ammodernamento delle infrastrutture energetiche.

La Roncaiola S.r.l., attiva nei servizi di noleggio e lavaggio industriale di prodotti tessili, ha emesso un minibond da 2,5 milioni di euro destinato al potenziamento della capacità produttiva e all’introduzione di tecnologie e processi di lavaggio più efficienti. Il progetto prevede tra le altre cose la realizzazione di una nuova unità produttiva.

Una misura per accompagnare gli investimenti delle Pmi – Basket Bond Lombardia finanzia progetti di investimento riconducibili a due linee del PR FESR Lombardia 2021-2027: il rafforzamento delle filiere, dei settori e delle catene di approvvigionamento e l’adozione di modelli di produzione più sostenibili.

I minibond emessi dalle imprese vengono inseriti in portafogli e sottoscritti dagli investitori istituzionali attraverso un veicolo di cartolarizzazione. La misura regionale prevede una garanzia gratuita a protezione dei portafogli e la possibilità per le imprese di ottenere un contributo a fondo perduto per i costi di strutturazione e di emissione.

La dotazione finanziaria di Basket Bond Lombardia è pari a 46,55 milioni di euro, a valere sulle risorse del PR FESR 2021-2027, e consente di attivare fino a 157 milioni di euro di minibond.

Le domande di partecipazione alla misura possono essere presentate sulla piattaforma Bandi e Servizi di Regione Lombardia fino al 31 dicembre 2027. Nell’operazione Finlombarda e Cassa Depositi e Prestiti agiscono come investitori istituzionali, mentre Banca Finint svolge il ruolo di ‘arranger’. (LNotizie)

doz