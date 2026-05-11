LNotizie-Foto/Video. Beduschi a TuttoFood: da Milano Expo europea di DOP e IGP

L’iniziativa presentata dall’assessore nella veste di presidente di Arepo

(LNotizie – Milano, 11 mag) Una expo itinerante delle indicazioni geografiche contro ogni forma di omologazione alimentare e per una sostenibilità dei territori su cui poggia la storia e lo sviluppo delle nostre denominazioni. Una Expo europea delle DOP e IGP, con la collaborazione tra Arepo e Origin, nato per promuovere e valorizzare le eccellenze agroalimentari a indicazione geografica dell’Unione Europea, simbolo di qualità, tradizione e identità territoriale.

L’iniziativa è stata annunciata oggi a TuttoFood dal presidente di Arepo e assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste di Regione Lombardia, Alessandro Beduschi, in occasione del talk “DOP Economy: il valore europeo delle Indicazioni Geografiche tra competitività e territori”, che ha visto la presenza del ministro dell’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste Francesco Lollobrigida, di Riccardo Deserti, presidente Origin, di Cesare Baldrighi, presidente Origin Italia, di Mauro Rosati, direttore generale Origin Italia, dell’europarlamentare Carlo Fidanza e del presidente Nomisma Paolo De Castro.

Il valore economico delle Indicazioni Geografiche – L’appuntamento, promosso da Regione Lombardia e Arepo nell’area Arepo di TuttoFood, gestita in collaborazione con Ascovilo e Consorzio Tutela Grana Padano, ha acceso i riflettori sul valore economico, culturale e identitario delle Indicazioni Geografiche, sempre più riconosciute come leve strategiche per la tutela delle produzioni di qualità, la crescita delle aree rurali, la sostenibilità delle filiere e la difesa del patrimonio agroalimentare europeo sui mercati internazionali.

Beduschi: proposto a Commissione Europea evento itinerante – “Come presidente di Arepo – ha affermato Alessandro Beduschi – annuncio oggi la prima edizione di un’Expo itinerante delle DOP e delle IGP in tutte le capitali europee”. “Attraverso questa iniziativa – ha spiegato – vogliamo presentare il sistema delle Indicazioni Geografiche di qualità che non si traduce soltanto in disciplinari, ma anche in territori magnifici, biodiversità, sostenibilità, ma soprattutto nel fatto di non essere replicabili, poiché i nostri prodotti si possono fare solo nelle nostre aree e secondo regole precise. Per questo abbiamo proposto alla Commissione Europea un evento itinerante che attraverserà tutte le capitali europee, con l’obiettivo di far conoscere ai cittadini il valore del sistema delle DOP e delle IGP. Promuovere la conoscenza della qualità, della storia e dei valori che stanno dietro alle DOP e alle IGP significa difendere un patrimonio etico, culturale ed economico essenziale per la tutela dei territori. Le nostre 35 regioni europee, che rappresentano oltre 8.000 associazioni di produttori, vogliono lanciare un messaggio forte, insieme alla Commissione Europea: educare i consumatori a scegliere consapevolmente, riconoscendo il valore dell’autenticità, della tradizione e della sostenibilità. Perché dietro ogni DOP e IGP c’è l’identità di un territorio, il lavoro di intere comunità e il futuro di una generazione che deve poter continuare questa storia”.

Ministro Lollobrigida: difesa patrimonio agroalimentare è motore del sistema produttivo – A conclusione dell’evento il ministro dell’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste Francesco Lollobrigida ha ribadito che “difendere la ricchezza dell’Europa e dell’Italia significa tutelare un patrimonio agroalimentare che rappresenta non solo la nostra identità, ma anche uno dei principali motori economici del sistema produttivo. L’Italia, con la sua straordinaria vocazione agroalimentare, continua a essere un punto di riferimento internazionale per qualità, tradizione e capacità di innovazione. Le IG sono infatti un simbolo concreto di sostenibilità ambientale, tutela della biodiversità e difesa di un modello produttivo autentico, che senza adeguate garanzie e riconoscibilità rischierebbe di non resistere alle logiche di un mercato globale sempre più competitivo”.

L’Italia si conferma oggi il primo Paese europeo per numero di prodotti DOP e IGP certificati e per valore economico della DOP Economy: un comparto che supera i 20 miliardi di euro e rappresenta una delle principali infrastrutture produttive del Made in Italy agroalimentare. Un patrimonio unico che unisce tradizione, innovazione e competitività, generando occupazione, valorizzando i territori e rafforzando il posizionamento internazionale delle eccellenze italiane.

Video a questo link (https://www.swisstransfer.com/d/ef060d2c-860b-4995-903f-3fab3be4d674).

Contiene immagini di copertura e interviste a:

Alessandro Beduschi, assessore Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste di Regione Lombardia;

Francesco Lollobrigida, ministro Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste;

Cesare Baldrighi, presidente Origin Italia. (LNotizie)

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