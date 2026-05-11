Logo Regione Lombardia

Lombardia Notizie

Online

Logo Regione Lombardia

Lombardia Notizie

Online

Lombardia Notizie / Senza categoria

Giovani fragili, con ‘Fuoriclasse’ un ‘calcio’ al disagio minorile

giovani fuoriclasse disagio

Assessore Lucchini: investimento sociale da 5 milioni a sostegno delle famiglie con minori

Regione Lombardia rafforza il proprio impegno a favore dell’inclusione sociale e del contrasto alla povertà educativa con ‘Fuoriclasse’, la nuova misura approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Elena Lucchini. L’iniziativa, finanziata attraverso il PR FSE+ 2021-2027 con una dotazione complessiva di 5 milioni di euro, è rivolta a minori e giovani appartenenti a nuclei familiari in condizioni di fragilità economica e sociale, con l’obiettivo di ampliare l’accesso a opportunità educative, culturali e formative di qualità.

Fuoriclasse, una misura pensata per i minori e i giovani fino ai 21 anni

I destinatari diretti sono i minori tra i 9 e i 17 anni e i giovani di età compresa fra i 18 ed i 21 anni beneficiari di un provvedimento di prosieguo amministrativo disposto dal Tribunale per i minorenni. Il provvedimento prevede due linee di intervento: programmi educativi intensivi residenziali e programmi culturali territoriali nei settori teatrale, musicale, artistico e creativo, finalizzati a promuovere inclusione, crescita personale e sviluppo delle competenze trasversali.

Favorire il benessere relazionale ed educativo

L'assessore Elena Lucchini

“Con ‘Fuoriclasse’ – ha dichiarato Lucchini – vogliamo offrire ai ragazzi più fragili occasioni concrete di crescita, socialità e scoperta dei propri talenti . Contrastare la povertà educativa significa infatti investire sul futuro delle nuove generazioni, prevenendo isolamento, disagio e marginalità sociale. Regione Lombardia continua a sostenere percorsi capaci di accompagnare minori e giovani nello sviluppo delle proprie aspirazioni e potenzialità, rafforzando al tempo stesso il ruolo educativo delle famiglie e delle comunità territoriali”.

La misura sostiene quindi interventi che favoriscono il benessere relazionale ed educativo dei giovani attraverso esperienze formative non formali, attività extra-scolastiche strutturate e percorsi pedagogici personalizzati. I successivi avvisi pubblici definiranno modalità operative, criteri di partecipazione e tempistiche di attuazione degli interventi.

Scarica PDF
Condividi l'articolo:

Articoli correlati

Iscriviti ai nostri canali

WhatsApp
Telegram

lombardianotizie.Online

Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Davide Bertani - Reg. Trib. di Milano n° 14772/2019 del 7 novembre 2019

© Copyright Regione Lombardia tutti i diritti riservati - C.F. 80050050154 - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano

Logo Regione Lombardia
Archivio
Redazione
Accessibilità
Comunicati
Feed RSS
Cookie Policy
Informativa privacy
Note legali
Social Media Policy
INDIETRO

Archivio comunicati

Archivio comunicati

Archivio Allerte
Archivio Comunicati
Archivio Comunicati
Sei un giornalista?

Richiedi l’iscrizione al nostro canale Telegram privato per ricevere tutte le notizie in anteprima