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A Como torna il Memorial Franco Chignoli, mondiale calcio under 11

In foto il trofeo dedicato al torneo Chignoli, durante la conferenza stampa a Palazzo Lombardia

Sottosegretario Picchi: solidarietà, legalità e senso di comunità i veri valori Assessore Fermi: Regione in campo anche con un sostegno economico

Tre giorni di sport, passione e fair play con i colori delle più grandi squadre internazionali: il Memorial Franco Chignoli 2026 torna in Lombardia per la sua quinta edizione e si prepara a trasformare i territori adiacenti il Lago di Como nella cornice in cui si disputerà un vero ‘piccolo mondiale’ del calcio Under 11. Un appuntamento che mette al centro i giovani, l’inclusione e la solidarietà.

In foto il trofeo dedicato al torneo Chignoli, durante la conferenza stampa a Palazzo Lombardia

Il torneo internazionale giovanile, che dal 22 al 24 maggio animerà il Centro Eracle FC di Casnate con Bernate (CO), è stato presentato a Palazzo Lombardia alla presenza del sottosegretario regionale alla Presidenza con delega a Sport e Giovani, Federica Picchi, e dell’assessore regionale all’Università, Ricerca e Innovazione, Alessandro Fermi.

All’evento sono intervenute le grandi stelle del calcio italiano, fra cui Gianluca Zambrotta, padrino dell’evento, Giuseppe Bergomi, Massimo Ambrosini, e Filippo Galli.

 Picchi: sport strumento educativo fondamentale

“Il Memorial Franco Chignoli – ha affermato Picchi – valorizza il meglio del calcio giovanile internazionale, ma soprattutto trasmette un messaggio importante: ogni allenatore, dirigente e ragazzo in campo può diventare un punto di riferimento per solidarietà, legalità e senso di comunità. Lo sport si conferma così uno strumento educativo fondamentale, capace di insegnare il rispetto, la responsabilità e il coraggio di scegliere, anche attraverso il gioco, la strada dei valori”.

In foto il tavolo della conferenza stampa durante la presentazione del torneo Chignoli a Palazzo Lombardia

“In un momento di profonda trasformazione del calcio – ha proseguito il sottosegretario – per noi il settore giovanile è importantissimo non solo perché è tra gli sport più amati, ma anche perché può rappresentare la leva di crescita per le nuove generazioni. Grazie anche a tutti i campioni che si impegnano per essere modelli positivi, dentro e fuori il campo”.

Fermi: esempio autentico dei valori del nostro territorio

“Ci tenevo particolarmente affinché Regione Lombardia sostenesse questa iniziativa anche dal punto di vista economico – ha sottolineato l’assessore Fermi – perché il Memorial Franco Chignoli rappresenta un esempio autentico dei valori migliori del nostro territorio: la promozione dello sport, la solidarietà e il grande cuore lombardo. Qui vediamo persone che hanno avuto successo nello sport e che hanno scelto di restituire parte della loro fortuna mettendo a disposizione tempo, energie e risorse a favore degli altri. È una caratteristica straordinaria della Lombardia e un patrimonio umano che dobbiamo continuare a valorizzare”.

In foto l’assessore all’Università e Ricerca Alessandro Fermi durante la conferenza stampa di presentazione del torneo Chignoli a Palazzo Lombardia

Memorial Franco Chignoli 2026

L’edizione 2026 del Memorial Franco Chignoli vedrà la partecipazione di 20 club provenienti da 9 Paesi, con la presenza, per la prima volta, di Boca Juniors e River Plate dall’Argentina. Completano il parterre Liverpool Football Club, Manchester United FC, Leeds United FC, Celtic , Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona, Futebol Clube do Porto, Paris Saint-Germain, Olympique de Marseille, Olympique Lyonnais, Football Club Midtjylland e i principali club italiani: AC Milan, FC Internazionale Milano, Juventus FC, AS Roma, Torino FC, Atalanta BC, Como 1907, Empoli FC.

Formula 7 contro 7

Il torneo si disputerà con formula 7 contro 7 e sarà articolato in due gironi di qualificazione e due gironi finali distribuiti nell’arco delle tre giornate di gara. Una modalità pensata per garantire un elevato numero di partite tra i club partecipanti, offrendo a tutte le squadre ampie occasioni di confronto.

Venerdì 22 maggio, nel pomeriggio, spazio all’inclusione con un mini-triangolare tra le due squadre Azzurrini Academy e Fuori Classe: un evento nell’evento, simbolo dei valori che animano il Memorial.

Inclusione e fair play

Grande attenzione sarà dedicata anche ai temi dell’inclusione e del fair play, elementi centrali del Memorial. Tra le novità di questa edizione figurano il ‘cartellino verde’, pensato per premiare i gesti di sportività in campo, e nuove modalità di valutazione del premio fair play, basate non solo sui risultati sportivi ma anche sul comportamento di squadre, famiglie e staff tecnici. Rinnovato anche il sistema dei premi individuali: oltre ai riconoscimenti tecnici (miglior giocatore, capocannoniere, miglior portiere), debutta il premio speciale “Gianluca Zambrotta” per il miglior difensore.

Raccolta fondi a favore delle “Sette sorelle”

In foto il pallone del torneo Chignoli a Palazzo Lombardia durante la conferenza stampa di presentazione

L’evento mantiene inoltre una forte finalità benefica: oltre 60.000 euro raccolti nelle prime quattro edizioni, destinati a progetti concreti per bambini e ragazzi in difficoltà. L’edizione 2026 sostiene le ‘Sette Sorelle’: Azzurrini Academy, Fondazione Francesca Rava – NPH Italia ETS, Cooperativa Agorà97, Fondazione Italiana Diabete ETS, Fondazione Maria Letizia Verga ETS, Amor Infinito by Diego, Real Eyes Sport.

Asta cimeli sportivi

Durante l’incontro a Palazzo Lombardia è stato dato inoltre il via all’asta benefica online del Memorial Franco Chignoli, realizzata in collaborazione con Memorabid, piattaforma italiana specializzata in memorabilia certificata. All’indirizzo  www.memorabid.com/memorial2026 si possono acquistare preziosi cimeli sportivi e oggetti esclusivi, con l’obiettivo di sostenere concretamente i progetti delle ‘Sette Sorelle’.

 

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